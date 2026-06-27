Trofeo Settecolli, super Benedetta Pilato: ha vinto anche i 50 rana, il tempo

Il Trofeo Settecolli 2026 ha ben impresso il nome di una magica Benedetta Pilato: l’azzurra è riuscita a vincere anche i 50 rana, dopo i 100

Benedetta Pilato regala a Roma e a tutta l’Italia una nuova impresa storica. Nella vasca magica del Foro Italico, la campionessa pugliese concede il bis al 62esimo Trofeo Settecolli e, dopo il brillante successo di ieri nei 100 rana, domina anche la distanza che l’ha resa famosa al mondo.

Fu proprio sui 50 metri, infatti, che nel lontano 2019 la giovanissima Pilato conquistò uno storico e inatteso argento iridato, mostrando a tutta Italia un talento unico e destinato a far parlare di sé.

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Oggi sono passati anni, ma evidentemente certi talenti non passano. La finale dei 50 rana è stata un monologo. La Pilato tocca il muro in un eccellente 30″00, un crono di altissimo livello internazionale che la proietta direttamente e meritatamente nella top five mondiale stagionale.

Pilato ha vinto anche sui 50 rana: prestazione da campionessa

La gara si decide nel tratto centrale, con una grande progressione tra i 15 e i 35 metri, dove l’italiana allunga in modo decisivo, per poi amministrare con autorità il vantaggio accumulato. Le avversarie possono solo guardarla scappare via.

Alle sue spalle si consuma anche un tripudio tricolore: l’ottima Lisa Angiolini chiude seconda in 30″49, mentre il gradino più basso del podio spetta all’irlandese Mona McSharry, terza in 30″66.

Una prestazione di autorità assoluta che lancia un messaggio chiarissimo a tutta la concorrenza. In vista degli Europei di Parigi, Pilato si presenta con rinnovata fiducia e una condizione strepitosa. La rana azzurra fa paura e il Settecolli incorona la sua meravigliosa, indiscussa regina.