Trofeo Settecolli, Quadarella non delude mai: doppietta con gli 800. Si ritrova Martinenghi

Una grandissima Simona Quadarella ha vinto anche negli 800 al Settecolli. Buona prova anche da parte di un ritrovato Martinenghi

È stata un’altra grande giornata di bracciate e sfide su mezzo secondo a Roma, dove si sta svolgendo il Trofeo Settecolli. E Simona Quadarella ha raccolto il guanto di sfida a casa sua con due prove meravigliose.

La campionessa romana cala un’incredibile striscia di vittorie confermandosi la regina assoluta del fondo europeo. Dopo aver dominato ieri i 1500 stile libero, oggi la fuoriclasse azzurra concede il bis trionfando negli 800 con una prova di forza impressionante.

Ieri sera, davanti al pubblico amico del Foro Italico, Simona ha cancellato il record della manifestazione che già le apparteneva. Ha toccato la piastra in un eccellente 15’46″19, migliorando il precedente limite.

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Una gara costruita con autorità, nonostante la fatica: “Ho iniziato a soffrire ai 600 metri, ma sono riuscita a gestire”, ha confessato a fine gara, rivelando i frutti del recente stage in Australia e lanciando un messaggio chiaro in vista di Parigi.

Quadarella ha fatto doppietta al Settecolli. Buoni segnali da Martinenghi

Oggi il copione non è cambiato. Negli 800 stile libero, la Quadarella ha chiuso in 8’21″03, migliorando nettamente il tempo nuotato a Riccione. Un crono che le permette di staccare di oltre nove secondi la belga Dumont, lasciando a Chiara Cesarano il gradino più basso del podio.

Due distanze, due trionfi, un’unica certezza: la regina romana del nuoto italiano è in condizioni smaglianti. Il record europeo di 15’31″79 resta un miraggio per le avversarie, mentre il Settecolli si inchina alla sua ennesima, straordinaria lezione di stile libero.

Nei 100 rana maschili, invece, a vincere è stato il russo Ivan Kozhakin in 59″49, prima del tedesco Melvin Imoudu in 59″78 e Nicolò Martinenghi in 59″79. L’italiano, quindi, sembra in netta ripresa dopo un momento difficile. E ora si prepara agli Europei di Parigi.