Trofeo Settecolli, l’incredibile storia di Sara Curtis: dalla squalifica al record italiano

Sara Curtis ha scritto la storia del nuoto italiano nelle ultime ore: come ha fatto a firmare il record italiano dopo essere stata squalificata

Le ultime 40 ore al Trofeo Settecolli per Sara Curtis sono state piuttosto movimentate. La giovanissima promessa del dorso azzurro si tuffa in vasca per la gara dei 50 metri con un solo obiettivo: migliorare se stessa.

E ci riesce, toccando il muro con un clamoroso 27″23, un tempo che vale non solo il miglior crono europeo dell’anno, ma soprattutto l’abbassamento del suo stesso record italiano. E il quinto tempo mondiale stagionale.

Esplode la gioia, ma dura un attimo. Dal tabellone arriva la doccia gelida: squalifica. I giudici rilevano un superamento del limite dei 15 metri in immersione dopo la virata di partenza. Un verdetto durissimo che sembra cancellare l’impresa e compromettere la finale.

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Ma lo sport, quello vero, riserva sempre colpi di scena. La Federazione e lo staff non ci stanno e decidono di presentare immediatamente ricorso.

La grande gioia di Sara Curtis: ricorso vinto e record

Le immagini vengono riesaminate al millimetro, analizzando ogni singola bolla d’acqua e ogni movimento della campionessa.

La Commissione d’Appello si riunisce e, dopo un’attenta valutazione, ribalta clamorosamente la decisione: la squalifica viene annullata. Il record italiano di 27″23 è ufficialmente omologato e Sara viene riammessa di diritto alla finale pomeridiana.

È senza dubbio il trionfo della giustizia sportiva, ma anche la dimostrazione del carattere di una ragazza che non si arrende mai. Quella che doveva essere una beffa si trasforma in una storia bellissima, lasciando l’intero pubblico presente sugli spalti con il fiato sospeso in trepidante attesa di poterla rivedere finalmente di nuovo sul blocco di partenza.