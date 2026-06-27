Trofeo Settecolli, 100 sl femminili: nuovo record italiano per Sara Curtis! Ma è solo terza

Una meravigliosa Sara Curtis stupisce tutti, chiude terza nei 100 sl femminili, ma firma il nuovo record italiano: il racconto della gara al Settecolli
Spettacolo puro nella vasca del Foro Italico al Trofeo Settecolli, dove la finale dei 100 stile libero femminili si trasforma in una notte di fuochi d’artificio, regalando emozioni fortissime e record storici.
La gara più attesa non tradisce le attese, trasformando il Foro Romano nel teatro di un’impresa sportiva senza precedenti che resterà per sempre nella memoria di tutti i presenti.
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Protagonista assoluta è l’olandese Marrit Steenbergen, che tocca il muro in 51″68, cancellando il precedente record del mondo di Sjoestroem e riscrivendo la storia della specialità. Alle sue spalle, la plurimedagliata Haughey chiude in 52″52, in una delle finali più veloci di sempre.
Sara Curtis ancora da record: migliorato il primato di Riccione
Ma la gioia più grande per il pubblico di casa arriva dal terzo gradino del podio, conquistato a bracciate da una strepitosa Sara Curtis.
L’azzurra demolisce letteralmente il primato italiano, fermando il cronometro su un clamoroso 52″79 e abbassando di oltre due decimi il suo precedente limite. Una prestazione di carattere puro, costruita con una seconda vasca devastante che le permette di sopravanzare anche l’americana Walsh.
Ottima anche la prova delle altre azzurre: Virginia Menicucci chiude quinta in 53″92, mentre Chiara Tarantino si impone nel tricolore interno nuotando in 54″33.
Una serata davvero magica per il nuoto italiano, che celebra i successi delle sue ragazze in una cornice internazionale di altissimo livello. Il Settecolli si conferma la culla dei nostri campioni, regalando un’altra pagina indimenticabile di sport e grandissime emozioni per tutti gli appassionati.