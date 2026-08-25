Giochi del Mediterraneo: il programma di oggi 25 agosto e le dirette SportfaceTV

La 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo entra nel vivo a Taranto con la quarta giornata di gare. L’Italia punta a consolidare il primato in un martedì ricco di finali.

La corsa azzurra verso nuovi traguardi

Proseguono a Tarano i Giochi del Mediterraneo. Oggi 25 agosto l’Italia va ancora a caccia di medaglie per allungare in testa al medagliere della manifestazione. Il programma offre molteplici opportunità, a partire dal nuoto, dove i padroni di casa schierano numerosi atleti.

Dalle ore 10.00 e poi alle 18.00, nuotatori come Alberto Razzetti, Lorenzo Ballarati e Sofia Sartori cercheranno di imporsi, dai 200 misti fino ai 1500 stile libero con Matteo Diodato e Ivan Giovannoni. Anche le bocce promettono un notevole bottino.

Diego Rizzi è atteso nella finale per l’oro del tiro di precisione pétanque, mentre Matteo Mana disputerà l’atto conclusivo nella specialità lyonnaise. Nel doppio raffa femminile, il duo Kety Crescenzi e Laura Picchio affronterà la Croazia alle ore 13.50.

Grande attesa per la lotta libera femminile, dove in serata Laura Godino ed Enrica Rinaldi combatteranno per il titolo nei 68 e 76 chilogrammi, mentre Fabiana Rinella e Immacolata Danise cercheranno il bronzo.

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Gli sport di squadra e le altre discipline in gara

Oltre agli sport individuali, il martedì tarantino vedrà protagoniste le nazionali nei tornei a squadre. Alle ore 17.00 la selezione di padel incrocerà le racchette con la Francia. In serata, alle ore 20.00, la squadra di pallamano sfiderà il Portogallo, in contemporanea con il match di pallavolo tra Italia e Algeria. Alle ore 21.00, il calcio femminile chiuderà il programma contro la Slovenia.

Nel corso della giornata si disputeranno inoltre eliminatorie importanti. I pugili azzurri combatteranno nei quarti di finale, così come i rappresentanti del badminton alla ricerca delle semifinali. Spazio poi alla ginnastica ritmica dalle ore 10.00 con Viola Sella e Margherita Fucci, e al tiro a volo, dove Mauro De Filippis aprirà le qualificazioni del trap sui 75 piattelli.

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