Settecolli 2026, ultima giornata a Roma: Curtis in finale nei 50 stile, Quadarella lancia la tripletta

La terza giornata del Trofeo Settecolli IP entra nel vivo allo Stadio del Nuoto di Roma. Le finali saranno trasmesse in diretta su Raisport dalle 19.00, mentre le batterie sono visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.
La 62ª edizione degli Internazionali di nuoto – Trofeo Settecolli IP si avvia alla conclusione, ma l’ultima sessione di batterie ha regalato ancora spunti importanti allo Stadio del Nuoto di Roma. Il programma del pomeriggio promette finali di alto livello, con diversi azzurri protagonisti e tanti big internazionali pronti a giocarsi il successo.
Le finali della terza giornata saranno trasmesse in diretta su Raisport a partire dalle 19.00. Le batterie, iniziate alle 9.00, sono invece visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto. Le sessioni pomeridiane saranno precedute dal pre-show con Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.
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Curtis terza nei 50 stile libero
Quindici ore dopo il record italiano nei 100 stile libero mondiali di Marrit Steenbergen e un giorno e mezzo dopo il primato europeo nei 50 dorso, Sara Curtis torna in acqua nei 50 stile libero e conquista l’accesso alla finale con il terzo tempo.
La ventenne di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero e allenata alla Virginia University da Todd DeSorbo, nuota in 24”37, terza prestazione personale di sempre e a otto centesimi dal suo record italiano di 24”29 firmato in batteria agli Assoluti di Riccione.
Il miglior tempo del mattino è della statunitense Gretchen Walsh in 24”10, davanti alla svedese Sarah Sjostrom, primatista europea, seconda in 24”24. In finale anche Arina Surkova con 24”88, Neza Klancar con 25”01 e le azzurre Agata Maria Ambler in 25”02, Silvia Di Pietro in 25”05 ed Elena Capretta, ottava in 25”11.
Dorso: Buonaguro secondo nei 200, Velati vicina al personale
Nei 200 dorso maschili il miglior crono è dello svizzero Roman Mityukov, bronzo olimpico a Parigi 2024, che chiude in 1’58”53 ed è l’unico al mattino a scendere sotto l’1’59.
Buona prova per Dylan Buonaguro, secondo tempo in 1’59”42 con una chiusura in 29”90. Il friulano di Tolmezzo, tesserato per Fondazione Bentegodi e seguito da Alfredo Caspoli, precede tra gli altri Matteo Venini, quinto in 1’59”93.
Tra le donne conferma i pronostici l’ungherese Dora Molnar, davanti a tutte in 2’12”88. Alle sue spalle c’è Aurora Velati, seconda in 2’13”33 e distante appena sette centesimi dal primato personale.
Ponti davanti nei 50 farfalla, Borrelli brilla nei 200
Nei 50 farfalla maschili il più veloce è Noè Ponti. Lo svizzero, argento iridato in carica, chiude in 22”81 e prenota una finale da protagonista. Lorenzo Gargani resta invece primo degli esclusi, nono in 23”54: per entrare in finale serviva fare meglio del 23”49 del tedesco Nik Armbruster.
Nei 200 farfalla femminili ottimo segnale da Paola Borrelli, miglior tempo del mattino in 2’09”42. La lombarda delle Fiamme Gialle e In Sport Rane Rosse precede la danese Helena Bach, campionessa europea, seconda in 2’09”91. Terze ex aequo l’irlandese Ellen Walshe e Giulia Zambelli in 2’11”35.
Rana: Mantegazza leader nei 200, Angiolini quarta
Nei 200 rana maschili Christian Mantegazza si prende il miglior tempo delle batterie con 2’12”28. Il milanese del Team Trezzo precede l’olandese Caspar Corbeau, bronzo olimpico e iridato in carica, secondo in 2’12”39.
Tra le donne guida l’irlandese Mona Mc Sharry in 2’25”32. Segnali positivi anche da Lisa Angiolini, primatista italiana della distanza, quarta in 2’28”04.
Popovici guida i 200 stile, D’Ambrosio quarto
Una delle finali più attese sarà quella dei 200 stile libero maschili. Il miglior tempo è del campione del mondo e olimpico David Popovici, primo in 1’47”66. Alle sue spalle il britannico Jack Mc Millan in 1’47”75 e il lituano Tomas Lukminas in 1’47”81.
Quarto tempo per Carlos D’Ambrosio in 1’47”88. Il primatista italiano, in crescita dopo il piccolo problema fisico che lo aveva costretto a saltare il Meeting di Merano, sarà tra gli azzurri più attesi nella finale. In acqua anche Marco De Tullio, Giovanni Caserta, Filippo Megli e Alessandro Ragaini.
Quadarella migliore nei 400 stile libero
Simona Quadarella apre nel migliore dei modi la giornata dei 400 stile libero. La romana, regina europea del mezzofondo e già vincitrice di 1500 e 800 stile libero, firma il miglior tempo in 4’11”26 e mette nel mirino la tripletta.
I migliori tempi della terza giornata
50 stile libero femminili
Record italiano: 24”29 di Sara Curtis del 17/04/2026 a Riccione
Record della competizione: 23”75 di Sarah Sjostrom del 2024
- Gretchen Walsh (Usa) 24”10
- Sara Curtis 24”37
200 dorso maschili
Record italiano: 1’55”71 di Thomas Ceccon del 21/04/2025 a Riccione
Record della competizione: 1’55”05 di Ryosuke Irie del 2012
- Roman Mityukov (Sui) 1’58”53
- Dylan Buonaguro (Fondazione Bentegodi) 1’59”42
200 dorso femminili
Record italiano: 2’05”36 di Margherita Panziera del 31/03/2021 a Riccione
Record della competizione: 2’06”87 di Margherita Panziera del 2019
- Dora Molnar (Hun) 2’12”88
- Aurora Velati (In Sport Rane Rosse) 2’13”33
50 farfalla maschili
Record italiano: 22”67 di Thomas Ceccon del 28/07/2025 a Singapore
Record della competizione e record del mondo: 22”27 di Andriy Govorov del 2018
- Noè Ponti (Sui) 22”81
200 farfalla femminili
Record italiano: 2’06”50 di Caterina Giacchetti del 26/05/2009 a Pescara
Migliore prestazione italiana in tessuto: 2’07”47 di Paola Borrelli del 17/04/2026 a Riccione
Record della competizione: 2’07”05 di Sara Isakovic del 2008
- Paola Borrelli 2’09”42
200 rana maschili
Record italiano: 2’08”50 di Loris Facci del 30/07/2009 a Roma
Migliore prestazione italiana in tessuto: 2’08”52 di Luca Pizzini del 05/08/2018 a Glasgow
Tempo limite europeo: 2’10”0
Record della competizione: 2’07”63 di Arno Kamminga del 2021
- Christian Mantegazza 2’12”28
200 rana femminili
Record italiano: 2’22”28 di Lisa Angiolini del 15/04/2026 a Riccione
Record della competizione: 2’20”72 di Yuliya Efimova del 2018
- Mona Mc Sharry (Irl) 2’25”32
- Lisa Angiolini 2’28”04
200 stile libero maschili
Record italiano: 1’45”15 di Carlos D’Ambrosio del 20/08/2025 a Otopeni
Record della competizione: 1’45”49 di David Popovici del 2023
- David Popovici (Rou) 1’47”66
- Carlos D’Ambrosio 1’47”88
400 stile libero femminili
Record italiano: 3’59”15 di Federica Pellegrini del 26/07/2009 a Roma
Migliore prestazione italiana in tessuto: 4’01”97 di Federica Pellegrini del 24/07/2011 a Shanghai
Record della competizione: 4’02”64 di Camille Muffat del 2013
- Simona Quadarella 4’11”26
200 misti maschili
Record italiano: 1’56”23 di Alberto Razzetti del 28/11/2023 a Riccione
Record della competizione: 1’57”11 di Daiya Seto del 2019
200 misti femminili
Record italiano: 2’09”30 di Sara Franceschi del 25/06/2023 a Roma
Record della competizione: 2’08”20 di Katinka Hosszù del 2019
1500 stile libero maschili
Record europeo e italiano: 14’32”80 di Gregorio Paltrinieri del 25/06/2022 a Budapest
Record della competizione: 14’33”10 di Gregorio Paltrinieri del 2020
I numeri del Settecolli 2026
Sono presenti 709 atleti, 391 uomini e 318 donne, in rappresentanza di 36 nazioni, oltre a una selezione di atleti neutrali. In gara atleti di Italia, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Brasile, Croazia, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, NAB, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria e USA.
Dove vedere finali e batterie
Le finali della 62ª edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto saranno trasmesse in diretta su Raisport dalle 19.00. Le batterie, con inizio alle 9.00, sono visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.
Prima delle sessioni pomeridiane è previsto il pre-show con Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.