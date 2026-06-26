Settecolli 2026, Curtis da record nei 50 dorso: De Tullio guida i 400 stile

Prima mattinata di batterie al Trofeo Settecolli IP 2026 al Foro Italico: Sara Curtis firma il record italiano nei 50 dorso. Finali dalle 19.00 in diretta su Raisport.

Si è aperta sotto il sole di Roma la 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto, in programma fino a domenica 28 giugno allo Stadio del Nuoto del Foro Italico.

La prima sessione di batterie ha regalato subito risultati importanti, a partire dalla prova di Sara Curtis, protagonista nei 50 dorso con un nuovo record italiano. Spazio anche ai 400 stile libero maschili, con Marco De Tullio davanti a tutti, e a diverse finali che promettono spettacolo nella sessione serale.

Sara Curtis riscrive il record italiano nei 50 dorso

Il risultato più importante della mattinata arriva dai 50 dorso femminili. Sara Curtis ha chiuso in 27”23, migliorando di dieci centesimi il precedente record italiano di 27”33 stabilito agli Assoluti di Riccione ad aprile.

La 20enne di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero, si è così presa il miglior tempo delle batterie. La finale sarà a nove dopo l’accoglimento del reclamo contro la squalifica inizialmente assegnata alla velocista piemontese.

Buona prova anche per Costanza Cocconcelli, terza prestazione personale di sempre in 28”13. Alle sue spalle diverse azzurre: Martina Biasioli in 28”48, Francesca Pasquino in 28”55, Federica Toma in 28”63, Chiara Lamanna in 28”66 e Margherita Lamanna settima in 28”80.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Christou davanti nei 50 dorso, Lazzari secondo

La giornata si era aperta con i 50 dorso maschili. Il miglior tempo è stato firmato dal greco Apostolos Christou, bicampione europeo, in 25”08.

Subito dietro ottima prova di Francesco Lazzari, secondo in 25”15. Accesso alla finale senza problemi anche per il primatista italiano Michele Lamberti, quinto con il tempo di 25”60.

Marco De Tullio comanda i 400 stile libero

Nei 400 stile libero maschili il più veloce al mattino è stato Marco De Tullio, che ha chiuso in 3’48”24, unico sotto i 3’50” nella sessione di batterie.

Alle sue spalle il fratello Luca De Tullio in 3’50”30 e Alessandro Ragaini, terzo in 3’50”74. Quarto il brasiliano Guilherme Costa in 3’51”56. In finale anche Matteo Lamberti, quinto in 3’51”92, Filippo Bertoni in 3’52”76 e il primatista italiano Gabriele Detti, ottavo in 3’52”99.

Haughey prima nei 200 stile libero, Mascolo seconda

Nei 200 stile libero femminili il miglior crono è stato quello di Siobhan Haughey, che ha toccato in 1’58”64. Seconda piazza per Anna Chiara Mascolo in 1’58”92.

Terzo tempo per Giulia D’Innocenzo in 1’59”10. Tra le migliori otto anche Matilde Biagiotti in 1’59”43, Bianca Nannucci in 1’59”59 e Alessandra Mao in 1’59”60.

Eliminate a sorpresa l’ungherese Lilla Abraham, undicesima in 2’00”29, e l’olandese Marrit Steenbergen, che ha chiuso in 2’00”33.

Rana, Kozhakin e Mc Sharry i più veloci

Nei 50 rana maschili il miglior tempo è stato del russo sotto bandiera neutrale Ivan Kozhakin, primo in 26”52. Secondo il primatista italiano Ludovico Blu Art Viberti in 26”68.

Sotto i 27” anche Ilya Shymanovich in 26”82 e Simone Cerasuolo in 26”84. Quinti ex aequo Gabriele Mancini e Nicolò Martinenghi, entrambi in 27”02.

Nei 100 rana femminili davanti a tutte l’irlandese Mona Mc Sharry in 1’06”53. Bene le azzurre Lisa Angiolini, seconda in 1’06”91, e Benedetta Pilato, terza in 1’06”96. Quarta l’olandese Thes Schouten in 1’07”06.

Ponti e Milak sotto i 51” nei 100 farfalla

Grande livello nei 100 farfalla maschili, con Noè Ponti e Kristof Milak unici atleti sotto i 51” al mattino. Lo svizzero ha nuotato in 50”59, a diciannove centesimi dal record della manifestazione, mentre l’ungherese ha chiuso in 50”98.

Terzo crono per Michele Busa in 51”71. In finale anche Gianmarco Sansone in 52”10, Lorenzo Gargani in 52”11, Alberto Razzetti in 52”21 ed Edoardo Valsecchi in 52”26.

Walsh impressiona nei 50 farfalla, Di Pietro terza

Nei 50 farfalla femminili il miglior tempo è stato firmato dalla statunitense Gretchen Walsh, prima in 24”91. Alle sue spalle Sarah Sjostrom in 25”31.

Terzo tempo per la capitana azzurra Silvia Di Pietro, che ha chiuso in 26”05, stesso crono della slovacca Tamara Potocka.

50 stile libero, Caribe davanti: Dotto saluta con il sorriso

Nei 50 stile libero maschili il più veloce è stato il brasiliano Guilherme Santos Caribe, primo in 21”77. Sotto i 22” anche il croato Jere Hribar e il romeno David Popovici, entrambi in 21”92.

In finale anche tre azzurri: Leonardo Deplano, quinto in 22”05, Lorenzo Ballarati, sesto in 22”08, e Giovanni Guatti, settimo in 22”09.

Fuori dai migliori otto il russo Kliment Kolesnikov, dodicesimo in 22”41. Trentatreesimo in 23”00 Luca Dotto, all’ultima gara ufficiale della carriera. Il 36enne ex capitano azzurro tornerà sabato verso le 18.00 per un ultimo 50 stile libero contro l’amico e rivale Marco Orsi.

Settecolli 2026, finali alle 19.00 in diretta Raisport

Il programma della prima giornata proseguirà alle 19.00 con le finali, trasmesse in diretta su Raisport. La sessione sarà preceduta alle 18.00 dal pre-show con Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, disponibile in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.

Le batterie, con inizio alle 9.00, sono invece visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.

I migliori tempi delle batterie della prima giornata

50 dorso maschile

RI: 24”38 di Michele Lamberti del 14/04/2026 a Riccione

RC: 24”39 di Michael Andrew del 2019

Apostolos Christou 25”08 Francesco Lazzari 25”15 Michele Lamberti 25”60

50 dorso femminile

Sara Curtis 27”23 RI

Precedente RI: 27”33 di Sara Curtis del 15/04/2026 a Riccione

Nuovo RC: 27”23

Precedente RC: 27”57 di Holly Barrat del 2017

400 stile libero maschile

RI: 3’43”23 di Gabriele Detti del 21/07/2019 a Gwangju

RC: 3’43”73 di Gabriele Detti del 2020

Marco De Tullio 3’48”24

200 stile libero femminile

RE-RI: 1’52”98 di Federica Pellegrini del 29/07/2009 a Roma

Migliore prestazione in tessuto: 1’54”55 di Federica Pellegrini del 26/06/2016

Siobhan Haughey 1’58”64 Anna Chiara Mascolo 1’58”92

50 rana maschile

RI-RC: 26”27 di Ludovico Blu Art Viberti del 27/06/2025 a Roma

Ivan Kozhakin 26”52 Ludovico Blu Art Viberti 26”68

100 rana femminile

RI: 1’05”44 di Benedetta Pilato del 21/06/2024 a Roma

RC: 1’04”98 di Yuliya Efimova del 2018

Mona Mc Sharry 1’06”53 Lisa Angiolini 1’06”91

100 farfalla maschile

RI: 50”42 di Thomas Ceccon del 01/08/2025 a Singapore

RC: 50”40 di Noè Ponti del 2025

Noè Ponti 50”59 Michele Busa 51”71

50 farfalla femminile

RI: 25”49 di Silvia Di Pietro del 01/08/2025 a Singapore

RC: 24”73 di Sarah Sjostrom del 2024

Gretchen Walsh 24”91 Silvia Di Pietro 26”05

50 stile libero maschile

RI: 21”37 di Andrea Vergani del 08/08/2018 a Glasgow

RC: 21”16 di Benjamin Proud del 2018

Guilherme Santos Caribe 21”77 Leonardo Deplano 22”05

I numeri del Trofeo Settecolli 2026

Sono presenti 709 atleti, di cui 391 maschi e 318 femmine, in rappresentanza di 36 nazioni, oltre a una selezione di atleti neutrali.

Le nazioni rappresentate sono: Italia, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Brasile, Croazia, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, NAB, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria e USA.

La nazionale italiana al Settecolli 2026

La nazionale italiana per il 62° Settecolli IP è composta da 18 uomini e 14 donne.

Tra gli uomini: Jacopo Barbotti, Andrea Camozzi, Thomas Ceccon, Simone Cerasuolo, Carlos D’Ambrosio, Luca De Tullio, Daniele Del Signore, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Lorenzo Gargani, Michele Lamberti, Christian Mantegazza, Davide Marchello, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Gregorio Paltrinieri, Alberto Razzetti e Ludovico Blu Art Viberti.

Tra le donne: Lisa Angiolini, Giada Alzetta, Alessia Bianchi, Paola Borrelli, Sara Curtis, Chiara Della Corte, Silvia Di Pietro, Anita Gastaldi, Emma Virginia Menicucci, Anna Chiara Mascolo, Benedetta Pilato, Bianca Nannucci, Simona Quadarella e Federica Toma.

Nello staff figurano il direttore tecnico Cesare Butini, i tecnici Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Alberto Burlina, Thomas Maggiorna, Fabrizio Antonelli e Marco Pedoja, il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli, i medici Lorenzo Marugo e Tiziana Balducci, i fisioterapisti Paola Moreschi, Giuseppe Mondi, Alessandro Del Piero e Stefano Amirante, il preparatore atletico Marco Lancissi e i videoanalisti Ivo Ferretti, Vittorio Coloretti e Matteo Cortesi.