Settecolli 2026, Walsh da record nelle batterie: bene Burdisso, Biasioli, Curtis e Pilato

Seconda giornata agli Internazionali di Nuoto – Trofeo Settecolli IP: Gretchen Walsh firma il record della manifestazione nei 100 farfalla, Federico Burdisso guida i 200 farfalla e Martina Biasioli brilla nei 100 dorso. Finali dalle 19.00 in diretta su Raisport.

Prospettive interessanti ed emozioni tutte da vivere nelle batterie della seconda giornata della 62esima edizione degli Internazionali di Nuoto – Trofeo Settecolli IP, in programma fino a domenica 28 giugno.

Il sabato del Foro Italico si apre con indicazioni di altissimo livello: Gretchen Walsh firma il record della manifestazione nei 100 farfalla, Federico Burdisso si prende il miglior tempo nei 200 farfalla, Martina Biasioli sorprende nei 100 dorso e non mancano segnali importanti anche da Sara Curtis, Benedetta Pilato, Gabriele Mancini e dagli altri azzurri impegnati nelle batterie.

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Walsh domina i 100 farfalla e firma il record del Settecolli

Partenza a marce altissime con i 100 farfalla femminili, che preannunciano una delle finali più veloci di sempre.

Al mattino domina la campionessa iridata Gretchen Walsh, prima in 55”47. Un tempo che per la 23enne di Nashville, già vincitrice ieri nei 50 farfalla, vale il record della manifestazione, migliorando il precedente 56”04 di Sarah Sjostrom del 2015.

Walsh, ai Mondiali di Singapore prima donna a scendere sotto i 55” con il 54”60 poi portato a 54”33 lo scorso maggio a Fort Lauderdale, passa in 25”66 e torna in 29”81.

Alle sue spalle la belga Roos Vanotterijk, argento mondiale a Singapore, in 57”80, e la tedesca Angelina Koehler in 58”13.

Si qualifica per la finale anche Costanza Cocconcelli, ottava e ultima delle ammesse in 59”03. La 24enne bolognese, da due anni di casa a Firenze, è tesserata per Fiamme Gialle e NC Azzurra 91 ed è allenata da Paolo Palchetti.

Burdisso primo nei 200 farfalla

Nei 200 farfalla maschili l’Italnuoto ritrova un Federico Burdisso tonico, brillante e in rampa di lancio.

Il 25enne ingegnere pavese, primatista italiano con 1’54”28, tesserato per TVN, chiude con il miglior tempo in 1’56”94. Burdisso, dal settembre 2025, è tornato ad allenarsi a Gubbio con Simone Palombi, il tecnico che lo portò al bronzo olimpico a Tokyo 2020.

La concorrenza, però, non manca. Alle sue spalle ci sono gli ungheresi Richard Marton in 1’57”34 e Dominik Torok in 1’57”42.

Quarto tempo per Andrea Camozzi, 21enne lombardo, figlio di Ivano, ex azzurro dell’Italsci negli anni Ottanta. Tesserato per Carabinieri e CC Aniene, e preparato al centro federale di Verona da Matteo Giunta, Camozzi tocca in 1’58”25.

Alle sue spalle lo svizzero Noè Ponti, ieri secondo nei 100 farfalla vinti da Kristof Milak, entra in finale con il quinto tempo in 1’58”31.

Biasioli davanti a tutte nei 100 dorso

Nei 100 dorso femminili la più veloce è una sorprendente Martina Biasioli, che sogna il colpaccio in finale.

La 23enne piemontese, tesserata per CN Torino e allieva di Antonio Satta, nuota in 1’00”99, seconda prestazione personale di sempre, a sette centesimi dall’1’00”92 firmato dieci giorni fa proprio a Torino.

Alle sue spalle Anita Gastaldi, entrata in una nuova dimensione dopo il bronzo europeo in vasca corta nei 200 farfalla. La 22enne cuneese di Bra, tesserata per Carabinieri e VO2 Torino, allenata da Fabrizio Clary, chiude in 1’01”89.

Terzo crono per l’irlandese Charlotte Cullen, anche lei in 1’01”89, davanti a Federica Toma, quarta in 1’01”94 con Carabinieri/In Sport Rane Rosse.

Christou guida i 100 dorso maschili

Nei 100 dorso maschili, senza il primatista del mondo e campione olimpico Thomas Ceccon, il greco Apostolos Christou sembra avere la strada spianata verso la doppietta dopo il successo nei 50 di venerdì.

Christou comanda in 54”07, quarantaquattro centesimi più veloce dello svizzero Roman Mityukov, secondo in 54”51.

Buone risposte dagli azzurri: Francesco Lazzari delle Fiamme Oro/Sport Club Ispra è terzo in 54”73, mentre Matteo Brunella della Heaven Due è quarto in 54”74. Tra i migliori otto anche Michele Lamberti, Fiamme Gialle/Gam Team, settimo in 54”82.

400 misti: Alexandra Walsh guida tra le donne, Zombori davanti tra gli uomini

Si annuncia interessante la finale dei 400 misti femminili. Guida il gruppo la statunitense Alexandra Walsh, argento iridato nei 200, in 4’42”79.

La rivale più accreditata potrebbe essere l’irlandese Ellen Walsh, seconda in 4’44”40.

Poi c’è tanto azzurro. Anna Pirovano, Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse, è terza in 4’45”26, tallonata da Giada Alzetta della Leosport in 4’45”73.

Tra le top eight anche Francesca Fresia, Carabinieri/Aquatica Torino, in 4’46”71, Sofia Napoli della Chimera Nuoto in 4’48”14 e Claudia Di Passio del CC Aniene in 4’48”31.

Battaglia serrata nei 400 misti maschili, con tre atleti racchiusi in meno di diciannove centesimi. Il miglior tempo è dell’ungherese Gabor Zombori in 4’19”66.

In scia due allievi di Stefano Franceschi al centro federale di Livorno. Il 20enne salentino Emanuele Potenza, Fiamme Oro/Livorno Aquatics, nuota in 4’19”73. Poco dietro Alberto Razzetti, 27enne ligure, primatista italiano con 4’09”29, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, chiude in 4’19”85, con margine per la finale serale.

100 stile libero: Curtis terza, Popovici unico sotto i 48”

I 100 stile libero femminili confermano le attese da gara da circoletto rosso.

Torna in acqua Sara Curtis, reduce dal record europeo nei 50 dorso in 27”07, e l’azzurra non delude. La 20enne di Savigliano, tesserata per Esercito e CS Roero, preparata alla Virginia University e in Italia da Thomas Maggiora, firma il terzo tempo in 53”61.

Curtis forza il passaggio in 25”71 e controlla il rientro in 27”90, restando a sei decimi dal suo record italiano di 53”01 firmato agli Assoluti 2025.

Davanti c’è ancora Gretchen Walsh, prima in 53”38, seguita dall’olandese campionessa del mondo Marrit Steenbergen in 53”51.

Molto bene anche Emma Virginia Menicucci. La 24enne torinese, tesserata per Carabinieri e CC Aniene e seguita a Roma da Sandro Signori, è quarta in 54”37, davanti alla hongkonghese Siobhan Haughey, quinta in 54”43.

In finale anche Chiara Tarantino, Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse, sesta in 54”94, e Sofia Morini, Fiamme Oro/NC Azzurra 91, ottava in 55”05.

Tutta da seguire anche la finale maschile dei 100 stile libero. Il più veloce, e unico sotto i 48”, è il campione del mondo David Popovici. Il 22enne di Bucarest, primatista europeo con 46”51 e bronzo olimpico a Parigi 2024, guida in 47”72.

Il rivale più vicino è il croato Jere Hribar, secondo in 48”21.

Tra i protagonisti anche tre azzurri. Il migliore è Carlos D’Ambrosio, altro enfant prodige della velocità italiana. Il 19enne partenopeo, vicentino d’adozione, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, allievo di Luca De Monte al centro federale di Verona, chiude quinto in 48”63.

Un centesimo più lento ma comunque eccellente Lorenzo Ballarati, che migliora di oltre tre decimi il personale. Il 20enne di Civitavecchia, tesserato per Carabinieri e CC Aniene, allenato da Fabio De Santis, abbassa il 48”95 firmato agli Assoluti dello scorso aprile.

Pilato davanti nei 50 rana, Mancini da personale nei 100

Nei 50 rana femminili si conferma al comando Benedetta Pilato, determinata a prendersi anche la distanza più breve dopo il successo nei 100.

La 20enne tarantina, bronzo mondiale a Singapore, tesserata per CC Aniene e seguita da settembre a Roma da Mirko Nozzolillo, firma un agevole 30”20, accelerando soltanto negli ultimi quindici metri.

Tiene il passo Lisa Angiolini, in eccellente condizione fisica e mentale. La 31enne senese, tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconvento, allenata da Gianluca Valeri, è seconda in 30”34.

Terzo tempo per l’irlandese Mona Mc Sharry in 30”58.

Nei 100 rana maschili la leadership è del russo Ivan Kozhakin, atleta NAB, in 59”75.

Sotto il minuto anche un arrembante Gabriele Mancini. Il 23enne piemontese, tesserato per Marina Militare e CN Torino, preparato da Antonio Satta, nuota il primato personale in 59”84, migliorando il 59”98 degli Assoluti dello scorso aprile.

Comodo passaggio in finale per il campione olimpico e primatista italiano Nicolò Martinenghi, che chiude in 1’00”24, davanti a Simone Cerasuolo delle Fiamme Oro/Imolanuoto in 1’00”25, Flavio Mangiamele del CN Torino in 1’00”39 e Ludovico Blu Art Viberti, Fiamme Oro/CN Torino, ottavo in 1’00”44.

Finali alle 19.00, pre-show alle 18.00

Il programma riprenderà alle 19.00 con le finali, in diretta su Raisport.

La sessione serale sarà anticipata alle 18.00 dal pre-show con Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.

I migliori tempi delle batterie della seconda giornata

Sabato 27 giugno

100 farfalla femminili

RI: 57”04 di Elena Di Liddo del 21/07/2019 a Gwangju

Gretchen Walsh, Usa, 55”47 RC

Precedente RC: 56”04 di Sarah Sjostrom del 2015 Costanza Cocconcelli, Fiamme Gialle/NC Azzurra 91, 59”03

200 farfalla maschili

RI: 1’54”28 di Federico Burdisso del 19/05/2021 a Budapest

RC: 1’53”18 di Kristof Milak, Ungheria, del 2021

Federico Burdisso, TVN, 1’56”94

100 dorso femminili

RI: 58”94 di Margherita Panziera del 04/04/2019 a Riccione

RC: 59”23 di Kira Toussaint, Paesi Bassi, del 2021

Martina Biasioli, CN Torino, 1’00”99

100 dorso maschili

RM-RE-RI: 51”60 di Thomas Ceccon del 20/06/2022 a Budapest

RC: 52”43 di Thomas Ceccon del 2024

Apostolos Christou, Grecia, 54”07 Francesco Lazzari, Fiamme Oro/Sport Club Ispra, 54”73

400 misti femminili

RI: 4’34”34 di Alessia Filippi del 10/08/2008 a Pechino

RC: 4’34”65 di Ilaria Cusinato del 2018

Alexandra Walsh, Usa, 4’42”79 Anna Pirovano, Fiamme Azzurre/In Sport Rane Rosse, 4’45”26

400 misti maschili

RI: 4’09”29 di Alberto Razzetti del 30/11/2023 a Riccione

RC: 4’07”47 di David Verraszto, Ungheria, del 2017

Gabor Zombori, Ungheria, 4’19”66 Emanuele Potenza, Fiamme Oro/Livorno Aquatics, 4’19”73

100 stile libero femminili

RI: 53”01 di Sara Curtis del 15/04/2025 a Riccione

RC: 52”57 di Sarah Sjoestroem, Svezia, del 2024

Gretchen Walsh, Usa, 53”38 Sara Curtis, 53”61

100 stile libero maschili

RI: 47”45 di Alessandro Miressi del 19/05/2021 a Budapest

RC: 47”60 di Egor Kornev, NAB, del 2025

David Popovici, Romania, 47”72 Carlos D’Ambrosio, 48”63

50 rana femminili

RI: 29”30 di Benedetta Pilato del 22/05/2021

RC: 29”69 di Benedetta Pilato del 2023

Benedetta Pilato, 30”20

100 rana maschili

RI: 58”26 di Nicolò Martinenghi del 19/06/2022 a Budapest

RC: 58”29 di Nicolò Martinenghi del 2021

Ivan Kozhakin, NAB, 59”75 Gabriele Mancini, Marina Militare/CN Torino, 59”84 pp

Precedente personale: 59”98 del 15/04/2026 a Riccione

Numeri e nazioni del Settecolli IP

Sono presenti 709 atleti, di cui 391 maschi e 318 femmine, in rappresentanza di 36 nazioni, oltre a una selezione di atleti neutrali.

Le nazioni presenti sono: Italia, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Brasile, Croazia, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Messico, NAB, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Svezia, Turchia, Ungheria e USA.

Dove vedere gare e pre-show

Le finali della 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto saranno trasmesse in diretta su Raisport a partire dalle 19.00.

Le batterie, con inizio alle 9.00, saranno visibili sul canale YouTube della Federazione Italiana Nuoto.

Le sessioni pomeridiane saranno precedute dal pre-show con i testimonial Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini, tra sorprese e la sfida, in programma sabato verso le 18.00, tra Luca Dotto e Marco Orsi, all’ultimo confronto della loro carriera ricca di trionfi e medaglie sui 50 stile libero.

La nazionale italiana per il 62° Settecolli IP

La nazionale italiana per il 62° Settecolli IP è composta da 18 uomini e 14 donne.

Tra gli uomini: Jacopo Barbotti del CC Aniene, Andrea Camozzi dei Carabinieri/CC Aniene, Thomas Ceccon delle Fiamme Oro/Leosport, Simone Cerasuolo delle Fiamme Oro/Imolanuoto, Carlos D’Ambrosio delle Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi, Luca De Tullio delle Fiamme Oro/CC Aniene, Daniele Del Signore delle Fiamme Gialle/CC Aniene, Leonardo Deplano dei Carabinieri/CC Aniene, Manuel Frigo delle Fiamme Oro/Team Veneto, Lorenzo Gargani della RN Florentia, Michele Lamberti delle Fiamme Gialle/GAM Team, Christian Mantegazza delle Fiamme Gialle/Team Trezzo, Davide Marchello dell’Esercito/Aurelia Nuoto, Nicolò Martinenghi del CC Aniene, Alessandro Miressi delle Fiamme Oro/CN Torino, Gregorio Paltrinieri delle Fiamme Oro/Coopernuoto, Alberto Razzetti delle Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport e Ludovico Blu Art Viberti del CN Torino.

Tra le donne: Lisa Angiolini dei Carabinieri/Virtus Buonconvento, Giada Alzetta della Leosport, Alessia Bianchi di In Sport Rane Rosse, Paola Borrelli delle Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse, Sara Curtis dell’Esercito/CS Roero, Chiara Della Corte delle Fiamme Oro/Campania Nuoto, Silvia Di Pietro dei Carabinieri/CC Aniene, Anita Gastaldi dei Carabinieri/VO2, Emma Virginia Menicucci dell’Esercito/CC Aniene, Anna Chiara Mascolo dei Carabinieri/H. Sport, Benedetta Pilato del CC Aniene, Bianca Nannucci delle Fiamme Oro/RN Florentia, Simona Quadarella del CC Aniene e Federica Toma dei Carabinieri/In Sport Rane Rosse.

Nello staff figurano il direttore tecnico Cesare Butini, i tecnici Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Alberto Burlina, Thomas Maggiorna, Fabrizio Antonelli e Marco Pedoja, il responsabile delle squadre nazionali giovanili Marco Menchinelli, i medici Lorenzo Marugo e Tiziana Balducci, i fisioterapisti Paola Moreschi, Giuseppe Mondi, Alessandro Del Piero e Stefano Amirante, il preparatore atletico Marco Lancissi e i videoanalisti Ivo Ferretti, Vittorio Coloretti e Matteo Cortesi.