Nuoto, Settecolli: tutti i risultati, Diodato sorprende Paltrinieri

Si è chiusa la terza giornata del 62° Trofeo Settecolli di Roma nella vasca del Foro Italico. Tanti risultati a sorpresa, spicca il record del mondo della Walsh.

Walsh da record del mondo e lo show di Sara Curtis

I 50 stile libero femminili hanno regalato lo spettacolo più grande della giornata. L’americana Gretchen Walsh ha stabilito il nuovo record del mondo con il tempo di 23″55, abbassando il precedente limite di 23″59. Alle sue spalle la svedese Sarah Sjöström ha stampato un ottimo 23″86, mentre l’azzurra Sara Curtis ha conquistato il 3° primato italiano della sua manifestazione bloccando il cronometro a 24″09. Silvia Di Pietro chiude 6° in 24″77 ed Elena Capretta si piazza 7° in 24″78, ottenendo il pass europeo.

Tra le altre gare, Simona Quadarella ha completato una tripletta personale vincendo i 400 stile libero in 4’05″10, dopo i successi ottenuti negli 800 e nei 1500 metri. Nei 200 stile libero maschili David Popovici si è imposto in 1’44″48, staccando un ottimo Carlos D’Ambrosio che ha chiuso in 2° posizione con il tempo di 1’46″41. Nelle gare della farfalla, lo svizzero Noè Ponti si è confermato il più veloce nei 50 metri vincendo in 22″73, mentre l’irlandese Ellen Walshe si è aggiudicata i 200 metri in 2’08″02 davanti all’italiana Paola Borrelli, 3° in 2’08″63.

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Diodato sorprende tutti nei 1500 e trionfa Razzetti

La sorpresa maggiore della manifestazione è arrivata dai 1500 stile libero maschili. Matteo Diodato conquista una vittoria inaspettata in 14’53″73, tempo che rappresenta il primato personale e garantisce il pass europeo. L’azzurro ha battuto i favoriti Daniel Wiffen, 6° in 15’17″45, e Gregorio Paltrinieri, 7° in 15’22″32.

Grandi risposte sono arrivate anche da Alberto Razzetti, dominante nei 200 misti vinti con il tempo di 1’57″83 grazie a una eccellente frazione finale a stile libero. Al femminile, Sara Franceschi ha conquistato il 3° posto nei 200 misti in 2’12″11, nella gara vinta dall’statunitense Alexandra Walsh in 2’09″05. Nei 200 dorso si sono registrati i successi dello svizzero Roman Mityukov in 1’57″32, con Mattia Morello 4° in 1’58″25, e di Aurora Velati tra le donne in 2’12″57. Infine, nei 200 rana l’olandese Caspar Corbeau ha vinto in 2’09″02 davanti a Christian Mantegazza, 2° in 2’10″00, mentre l’irlandese Mona McSharry si è imposta in 2’22″71 con Lisa Angiolini 4° in 2’25″07.