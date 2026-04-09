Nuoto, Rana: anche Ludovico Viberti salta gli Assoluti a Riccione

I Campionati Assoluti Primaverili di nuoto, programmati a Riccione dal 14 al 18 aprile, sono in arrivo. L’evento romagnolo, snodo fondamentale per l’ottenimento dei tempi limite validi per la qualificazione ai Campionati Europei di Parigi 2026, registra l’assenza di due atleti di vertice nella Rana.

Assoluti di Nuoto a Riccione: Defezioni Eccellenti nella Rana Maschile verso gli Europei di Parigi

Rana maschile nei guai, a Riccione assenti Ludovico Blu Art Viberti e Nicolò Martinenghi.

La prima rinuncia ufficiale riguarda Ludovico Blu Art Viberti, costretto al forfait a causa di una persistente lombalgia. Il nuotatore, tesserato per il CN Torino e per le Fiamme Oro, deteneva il crono di riferimento d’iscrizione nei 50 metri rana e il secondo tempo sulla distanza doppia. In sinergia con la società e lo staff medico della federazione, si è optato per la prosecuzione del piano riabilitativo, evitando l’esposizione a rischi agonistici in un momento sensibile della preparazione stagionale.

Nella giornata di oggi, però, è arrivata un’altra pessima notizia. Quella dello stop precauzionale di Nicolò Martinenghi. Il campione olimpico ha riportato un risentimento articolare alla spalla sinistra, inducendo l’allenatore Matteo Giunta e l’équipe medica a interrompere temporaneamente l’attività agonistica ad alta intensità. La strategia concordata prevede sessioni di fisioterapia mirata e una ricalibrazione al ribasso dei carichi di lavoro. La defezione di Martinenghi priva la competizione del suo principale polo di attrazione.

Nuoto, la Nazionale azzurra è in difficoltà

Le assenze concomitanti di Martinenghi e Viberti configurano una nazionale che negli ultimi anni non ha rivissuto il ciclo di vittorie “Pellegrini”, finora garanzia di medaglie.

In virtù dell’emergenza, l’attenzione tecnica a Riccione sarà polarizza unicamente sulla figura di Simone Cerasuolo. Il campione iridato in carica sulla distanza dei 50 rana assume sarà l’unico leader designato della spedizione azzurra a Riccione.

A lui è affidato l’onere di sostenere le ambizioni federali e di conquistare i pass di qualificazione per la rassegna continentale, garantendo la continuità dei risultati in attesa del pieno recupero dei compagni.

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