Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: en plein azzurro nelle batterie della quinta giornata

Arrivano buone notizie dalle batterie della quinta giornata dei 16esimi campionati Mondiali di nuoto 2022 in vasca corta di Melbourne. Tutti i nostri rappresentanti impegnati nella nottata italiana sono riusciti a cogliere l’obiettivo della qualificazione alle semifinali o finali delle rispettive gare.

Lorenzo Mora (23″61), Thomas Ceccon (21″80), Simone Cerasuolo (26″60), Alessandro Miressi (20″84) lanciano l’Italia in testa alle batterie della staffetta 4×50 mista col tempo di 1’32″31 davanti a Francia e Germania. Accesso alla finale conquistato anche da parte di tutti i mististi. Sara Franceschi (4’31″01) chiude in seconda posizione assoluta i suoi 400 misti, con Ilaria Cusinato (4’32″94) che invece è sesta. Un po’ di fatica nella gara maschile invece per Alberto Razzetti che è settimo con 4’04″32.

Secondo crono per Matteo Rivolta, che chiude in 22’76 i 100 farfalla e accede alle semifinali. Con il settimo tempo assoluto invece Benedetta Pilato (29″63) ottiene l’accesso alle semifinali dei 50 rana e prova a dimenticare la cattiva prestazione offerta nei 100. Nicolò Martinenghi dopo l’argento nei 100 cerca il colpaccio nei 50 rana maschili e nelle batterie si prende il miglior tempo con 25″71 davanti ad Adam Peaty. Settimo Simone Cerasuolo in 26″16.

Appuntamento a partire dalle 09:30 con un’altra mattinata italiana pronta a regalare emozioni. Avremo in finale la 4×50 mista maschile, Cusinato e Franceschi nei 400 misti donne, Razzetti nei 400 misti uomini e soprattutto Gregorio Paltrinieri che vuole alimentare ulteriormente la sua leggenda negli 800.