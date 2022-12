Nottata “leggera” per i colori azzurri nelle batterie della quarta giornata di gare ai Mondiali di nuoto 2022 in vasca corta di Melbourne. Purtroppo dei motivi di salute hanno costretto Silvia Di Pietro al forfait nei 50 stile libero e anche nella staffetta 4×50, che così non è potuta scendere in vasca. Così. nella notte, abbiamo avuto nostri rappresentanti protagonisti in solamente due gare.

SEGUI IL LIVE DELLA QUARTA GIORNATA

Partiamo dalla staffetta 4×200 stile libero uomini, che nella mattinata italiana andrà a caccia di un’importante medaglia. In acqua Matteo Ciampi (1’43″50), Manuel Frigo (1’44″06), Paolo Conte Bonin (1’43″28) e Alberto Razzetti (1’43″70) accedono alla finale con il terzo tempo assoluto di 6’54″54 e sognano un podio che all’Italia manca dal 2014 in questa specialità.

Pass alle semifinali ottenuto anche da parte di Alessandro Miressi e Leonardo Deplano nella complicata gara dei 50 stile libero. Tanta concorrenza, con gli azzurri che sono riusciti a piazzarsi rispettivamente nono e quindicesimo. Per entrambi record personale: Miressi ha fermato il cronometro a 21”17, mentre 21”25 il tempo di Deplano.

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

Appuntamento alle ore 09:30 italiane con la quarta mattinata italiana e serata australiana di finali e semifinali. A caccia di un’altra medaglia Lorenzo Mora, che dopo i due argenti di mercoledì proverà a salire sul podio anche nei 50 dorso; poco dopo le 11:00 sarà il turno di Thomas Ceccon nei 100 misti ed infine chiuderà il programma la staffetta 4×200 stile libero.