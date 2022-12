LIVE – Quarta giornata Mondiali vasca corta Melbourne 2022 nuoto: semifinali e finali 16 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live della quarta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. Prosegue la rassegna iridata con i migliori nuotatori del globo pronti a sfidarsi per il titolo nella vasca da 25 metri della piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre. Nuova giornata che vede impegnata tanta Italia, a caccia di nuove soddisfazioni per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della quarta giornata dei Mondiali di Melbourne 2022 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

COME VEDERE LE GARE IN TV

IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

I CONVOCATI DELL’ITALIA

TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

__________________________________________________________

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

IL RECAP DELLA MATTINATA

11:59 – Si chiude con un’altra medaglia la mattinata azzurra! Oro a Usa, argento Australia.

11:56 – BRONZO!!! RECORD ITALIANO! Riesce nella rimonta Conte Bonin!

11:55 – L’Italia è molto vicina alla Corea! Il podio è lì!

11:53 – Alberto Razzetti prova ad avvicinarsi su Giappone e Corea del Sud.

11:52 – Ceccon è autore di una buona prova ma non riesce a guadagnare sui primi. Stati Uniti e Australia viaggiano su ritmi impressionanti.

11:50 – Dopo la frazione di Matteo Ciampi l’Italia è quarta. Ora serve una grande prova di Ceccon.

11:48 – Si parte! Italia in corsia tre, inizia Ciampi.

11:47 – Ciampi, Ceccon, Razzetti, Conte Bonin a caccia del podio!

11:40 – Tra cinque minuti l’ultima gara di giornata, la 4×200 stile libero maschile con l’Italia protagonista.

11:36 – Terzo successo della settimana per Lani Pallister, che domina in 15:21.43 i 1500. Miyu Namba è seconda con addirittura venticinque secondi di distacco.

11:28 – Lani Pallister sta gareggiando sostanzialmente da sola. Ha una vasca di vantaggio sulla seconda.

11:25 – In corso i 1500 femminili.

11:15 – Che peccato per Lorenzo Mora, che parte a razzo ma nel finale perde troppo. Finisce fuori dal podio di pochissimo. Vince Ryan Murphy.

11:10 – Bellissima prova, forse anche po’ inattesa dell’azzurro, che supera Acevedo e Knox.

11:07 – ORO THOMAS CECCON!!!!!

11:07 – Ceccon al comando dopo i primi 50!

11:03 – Tocca a Thomas Ceccon nella finale dei 100 misti uomini!

11:01 – Steenbergen con un’ottima seconda parte di gara riesce a prevalere di un decimo su Beryl Gastaldello. Bronzo per la Hansson.

11:00 – Tocca alla finale dei 100 misti donne.

10:50 – 21.13 per Alessandro Miressi, anche lui fuori dalla finale. Altra clamorosa prestazione di Crooks.

10:45 – Leonardo Deplano settimo in 21.12 nella prima semifinale, di fatto fuori dalla possibilità di conquistare un posto tra i primi otto.

10:42 – Tocca finalmente ai primi azzurri di questa mattinata. Deplano e Miressi ora in vasca per le semifinali dei 50 stile libero.

10:39 – Intanto Wasick fa segnare il miglior tempo nelle semifinali dei 100 stile libero donne. Secondo crono per McKeon.

10:29 – Arriva la comunicazione da parte di Rai Sport: la gara dei 50 dorso uomini verrà ripetuta alle 11:10.

10:24 – Gli organizzatori intanto prendono tempo andando avanti con le cerimonie di premiazione.

10:20 – Lorenzo Mora è uno dei tre nuotatori che si è immediatamente fermato.

10:18 – Partenza falsa, ma se ne accorgono solo in tre! Gli altri cinque proseguono, per poi accorgersi alla fine di quanto accaduto! Vediamo quali decisioni verranno prese.

10:14 – Giunto il momento del nostro Lorenzo Mora nella finale dei 50 dorso uomini. L’azzurro va a caccia di un’altra medaglia!

10:10 – Margaret Macneil con la vittoria e il record del mondo nei 50 dorso in 25.25! Dominate Curzan e Mollie O’Callaghan!

09:58 – Tra qualche minuto la finale dei 50 dorso donne, poi toccherà a Lorenzo Mora nei 50 dorso uomini.

09:56 – Si sveglia troppo tardi Fink nei 200 rana uomini per sperare di riprendere un enorme Seto. Il nipponico ferma il cronometro a 2:00.35 e firma il record asiatico. Argento per l’americano, terzo il cinese Qin.

09:50 – Doppietta americana nei 200 rana donne. Kate Douglass trionfa e domina in 2:15.77, davanti a Lilly King e all’olandese Schouten.

09:40 – L’oro è della Francia (Grousset, Manadou, Gastaldello ed Henique), che riesce a superare il quartetto dei padroni di casa e l’Olanda. Primo oro della manifestazione per i transalpini.

09:35 – Si parte con la prima finale di questa giornata, la 4×50 stile libero mista senza Italia, che si è cancellata questa notte dopo il forfait di Silvia Di Pietro per motivi di salute.

09:28 – Inoltre avremo Deplano e Miressi impegnati nelle semifinali dei 50 stile libero.

09:26 – Saranno tre le finali che ci interesseranno particolarmente da vicino: Lorenzo Mora nei 50 dorso, Thomas Ceccon nei 100 misti ed infine la staffetta 4×200 stile libero uomini che chiuderà il programma.

09:25 – Un caloroso buongiorno a tutti i lettori di Sportface. Ci siamo per la quarta mattinata italiana di semifinali e finali da Melbourne!