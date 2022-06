Nuoto, Mondiali Budapest 2022: Gregorio Paltrinieri argento nella 5 km di fondo, oro Wellbrock. Acerenza quarto

by Michele Muzzarelli

Gregorio Paltrinieri, nuoto di fondo Mondiali Budapest 2022 - Foto Giorgio Scala/Andrea Masini DBM

Altra medaglia per Gregorio Paltrinieri, che ha conquistato l’argento nella 5 km in acque libere dei Mondiali 2022 a Budapest. Il fuoriclasse azzurro si è inchinato solo al tedesco Florian Wellbrock, assolutamente imbattibile oggi. “Greg” è stato l’unico a tenere il ritmo forsennato del nuotatore teutonico nell’ultimo giro, ma sul rettilineo finale Wellbrock è stato capace di aumentare ancora i giri del motore andandosi a prendere un oro strameritato. Bronzo per l’ucraino Mykhailo Romanchuk, altro protagonista della vasca che si affaccia sulle acque libere con ottimi risultati. Grande quarto posto per l’altro azzurro in gara, Domenico Acerenza, che nulla ha potuto contro tre grandissimi campioni che si sono presi il podio.

La cronaca – La gara si è parzialmente decisa subito in avvio, con l’esordiente Romanchuk che ha iniziato in testa e con un ritmo molto elevato. A pagare dazio è stato il campione uscente e padrone di casa Rasovszky, che è rimasto indietro senza mai riuscire a rientrare in corsa per le medaglie. Situazione analoga per i francesi Olivier e Fontaine, praticamente stroncati dal ritmo forsennato dei battistrada. Nell’ultimo giro Wellbrock prende in mano la situazione insieme a Paltrinieri, i due se ne vanno da soli ma lo spunto del tedesco fa la differenza.

