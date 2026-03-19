Ginnastica ritmica, Sofia Cup 2026: Bindi e Fedele guidano la delegazione azzurra con otto junior

Dal 3 al 5 aprile alla Sports Hall di Park Borisova Gradina l’International Tournament “Sofia Cup”: l’Italia si presenta con due senior e otto individualiste junior. Nella stessa settimana della World Cup all’Armeec Arena

La FGI ha ufficializzato la delegazione italiana che parteciperà all’International Tournament “Sofia Cup”, in programma dal 3 al 5 aprile 2026 presso la Sports Hall di Park Borisova Gradina, a Sofia. L’appuntamento si inserisce nella stessa settimana dell’apertura del Circuito World Gymnastics alla vicina Armeec Arena — location che ha ospitato, tra gli altri, l’oro al corpo libero di Vanessa Ferrari agli Europei 2014 e i titoli iridati di Sofia Raffaeli nel 2022 — in una location distante appena sei minuti dalla principale arena bulgara.

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Le senior: Bindi e Fedele in pedana

Tra le individualiste senior sono state convocate Ginevra Bindi della S.G. Falciai e Asia Fedele dell’Armonia d’Abruzzo, chiamate a esprimere maestria tecnica e difficoltà con la massima solidità esecutiva possibile.

Il blocco junior: otto ginnaste per il futuro della ritmica italiana

Più numeroso il gruppo delle junior, che racconta tanto il presente quanto le prospettive della ritmica azzurra. Le otto convocate sono Ludovica Ajello (Cervia Ginnastica e Sport), Emma Carleschi (Polimnia Romana), Flavia Cassano (Ritmica Iris), Elodie Margot Godioz (Ritmica Piemonte), Enrica Marletta (Gymnasium), Cristina Flavia Marsano (S. Giorgio 79), Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo) e Veronica Zappaterreni (Fabriano).

Lo staff tecnico

A guidare la delegazione sarà la tecnica Monia Di Matteo, responsabile delegato facente funzione, affiancata dalle colleghe Irene Leti e Tiziana D’Arrigo. Completa la missione Marisa Stufano nel ruolo di Ufficiale di Gara.