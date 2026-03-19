Torun apre il Mondiale azzurro: dodici italiani subito in pista tra batterie e sogni di medaglia

La rassegna iridata indoor di Torun, in Polonia, parte subito con una presenza azzurra molto ampia: nella giornata inaugurale saranno infatti dodici gli italiani impegnati tra batterie, prove multiple e finali. Il programma comincerà dalla mattina e accompagnerà gli appassionati fino alla sera, quando arriverà anche uno dei momenti più attesi dell’intero debutto azzurro, cioè la finale del salto triplo.

In generale, il primo giorno del Mondiale rappresenta già un baco di prova importante per capire lo stato di forma della squadra italiana e per misurare le ambizioni di un gruppo che si presenta con più di una carta da giocare.

Diaz e Dallavalle, il triplo accende subito le speranze

Le attenzioni principali si concentrano inevitabilmente sul triplo maschile, dove l’Italia può schierare due nomi di altissimo livello. Da una parte c’è Andy Diaz, campione del mondo indoor in carica dopo l’oro conquistato a Nachino con il record italiano di 17,80; dall’altra c’è Andrea Dallavalle, argento mondiale a Tokyo e reduce da una misura di 17,64 ottenuta in Giappone.

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Entrambi arrivano a Torun dopo segnali positivi mostrati agli Assoluti Indoor di Ancona. La concorrenza, però, si annuncia di livello elevatissimo, a partire dall’algerino Yasser Mohammed Triki e dal cubano Andy Hechavarria, accreditati delle migliori misure stagionali tra gli iscritti.

Velocità, mezzofondo e multiple: una giornata pienissima

La mattina si aprirà con l’eptathlon di Dario Dester, atteso nelle prime quattro prove della combinata. In programma anche le batterie dei 60 metri con Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli, quelle dei 400 con Alessandra Bonora e degli 800 con Eloisa Coiro e Laura Pellicoro. Nel pomeriggio, invece, spazio ai 1500 metri, con Marta Zenoni e Ludovica Cavalli tra le donne, e con Federico Riva e Pietro Arese al maschile.

L’obiettivo comunque sarà conquistare l’accesso alle finali e provare a costruire fin dal primo giorno un Mondiale da protagonisti. La giornata sarò trasmessa in diretta su RaiSport e Sky Sport Arena.