Nuoto di fondo, Acerenza a podio nella 10 km. Paltrinieri in top 10

Acerenza e Paltrinieri erano impegnati nella 10 km a Soma Bay in Egitto. Vince Wellbrock: come sono andate le cose

Un nuovo capitolo si apre per il nuoto di fondo. In Egitto c’era grande attesa per la Coppa del Mondo, che vedeva tanti grandi atleti sfidarsi sulle lunghe distanze. Si parla di 53 nuotatori al via, sei giri da 1,666 km e un’acqua sui 22 gradi a ospitarli.

Insomma, una vera e propria impresa sportiva sotto il profilo fisico e mentale, ma che Acerenza e Paltrinieri erano pronti a svolgere. Il grande duello era proprio tra quest’ultimo e Florian Wellbrock, che però ha iniziato alla grande e non ha lasciato scampo all’italiano.

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Inizialmente il gruppo è rimasto molto compatto, ma a due chilometri dall’arrivo è partita la fuga di Wellbrock che ha vinto senza troppi problemi. Il tedesco ha chiuso in 1h50’59”5, tornando a vincere dove già aveva fatto lo scorso anno. Dietro di lui si è piazzato l’ungherese David Betlehem in 1h51’04”01.

Come sono andati gli italiani a Soma Bay

Il primo degli italiani è stato Domenico Acerenza, che è riuscito comunque a conquistare un ottimo terzo posto in 1h51’05”6. Il nuotatore lucano è arrivato a Soma Bay con diversi dubbi relativi soprattutto le sue condizioni fisiche e quelle della sua spalla.

Invece, quella di Acerenza è un’affermazione forte per tutta l’Italia. Magari ci si aspettava di più da Gregorio Paltrinieri, ma è riuscito a prendersi una buona top 10.