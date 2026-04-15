Nuoto, assoluti di Riccione: oggi prime finali, problemi per Alessandra Mao

La piscina comunale di Riccione ospita la seconda giornata degli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto, evento fondamentale per definire la composizione della Nazionale italiana in vista dei prossimi impegni internazionali.

Assoluti Primaverili di Nuoto a Riccione: attesa per le Finali

Oggi si torna in vasca a Riccione. La competizione, che registra la partecipazione di quasi 600 atleti in rappresentanza di 164 società, rappresenta il crocevia fondamentale per l’ottenimento dei tempi di qualificazione per i Mondiali, prima del trofeo Settecolli.

Il programma di oggi si articola in due fasi sessioni. La sessione mattutina, al via dalle ore 10:00, è interamente dedicata alle batterie eliminatorie, un passaggio determinante per delineare le griglie di partenza dell’atto conclusivo. Tra le competizioni di maggior rilievo tecnico spiccano i 50 metri dorso femminili, in cui Sara Curtis si presenta con il miglior tempo di accredito, chiamata a confermare il proprio ruolo di vertice nello sprint azzurro. Altrettanto rilevante è la sfida nei 200 metri farfalla maschili, caratterizzata dal serrato confronto tra Alberto Razzetti e Federico Burdisso, i due principali interpreti nazionali della specialità.

Il palinsesto mattutino offre inoltre i 100 metri dorso maschili, dove il favorito Lorenzo Mora dovrà difendere la propria posizione da avversari di spessore come Francesco Lazzari e Michele Lamberti, in una gara preziosa anche per la costruzione delle future staffette. I 200 metri rana femminili, infine, propongono un interessante scontro generazionale tra atlete esperte del calibro di Francesca Fangio e Lisa Angiolini e giovani emergenti come la classe 2008 Lucrezia Mancini.

Ne pomeriggio, invece, spazio alle finali. Alle ore 18:00, i migliori tempi delle eliminatorie si contenderanno non solo l’assegnazione dei titoli tricolori, ma soprattutto i riferimenti cronometrici necessari per strappare le convocazioni azzurre. Il palinsesto serale si chiuderà con la staffetta 4×200 stile libero maschile, prova essenziale per testare il valore complessivo del gruppo.

Fase Specialità Categoria Dettagli e Copertura TV Dalle 10:00 Batterie 50 dorso Femminile Batterie 200 farfalla Maschile Batterie 100 farfalla Femminile Batterie 100 dorso Maschile Batterie 200 rana Femminile Batterie 100 rana Maschile Batterie 200 stile libero Femminile Dalle 18:00 Finali 50 dorso Femminile Finali A/B/J – Diretta RaiSport HD Finali 200 farfalla Maschile Finali A/B/J – Diretta RaiSport HD Finali 100 farfalla Femminile Finali A/B/J – Diretta RaiSport HD Finali 100 dorso Maschile Finali A/B/J (Premio Amedeo Chimisso) – Diretta RaiSport HD Finali 200 rana Femminile Finali A/B/J – Diretta RaiSport HD Finali 100 rana Maschile Finali A/B/J – Diretta RaiSport HD Finali 200 stile libero Femminile Finali A/B/J – Diretta RaiSport HD Serie Staffetta 4×200 stile libero Maschile Diretta RaiSport HD

Sfortuna per Alessandra Mao

Da segnalare però un’altra assenza importante. A causa di una defezione temporanea, Alessandra Mao non scenderà in vasca oggi.

La specialista dello stile libero è stata costretta al ritiro dalla competizione odierna a causa di una sindrome influenzale, non è ancora chiaro se nei prossimi giorni potrà prendere parte alle gare in programma.

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