Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022: programma, orari e dove vederli in tv

Il programma dei Mondiali di nuovo in vasca corta di Melbourne 2022 con gli orari e dove vedere in tv tutte le sessioni, dalle batterie alle finali. Il 2022 si chiude con un altro importantissimo appuntamento, dove gli Azzurri partono tra le Nazionali favorite dopo i grandissimi risultati ottenuti in estate, sia ai Mondiali di Budapest che agli Europei di Roma in vasca lunga. Ora si gareggia nei 25 metri dell’impianto all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre situato nell’Albert Park della capitale del Victoria. Venendo agli orari, la sessione mattutina inizierà alle ore 01 italiane, mentre la sessione serale 9.30 italiane, ogni giorno da martedì 13 a domenica 19 dicembre. Diretta tv di tutte le gare su Sky Sport Arena (spesso in simulcast su Sky Sport Uno), ma anche su Rai Sport + HD in chiaro. Di seguito, quindi, il programma completo con gli orari italiani (10 ore più indietro rispetto a Melbourne).

IL CALENDARIO

GLI ITALIANI IN GARA

PROGRAMMA E ORARI

MARTEDI’ 13 DICEMBRE

Batterie (ore 1.00 italiane)

400 stile libero donne

100 dorso donne

100 dorso uomini

50 farfalla donne

50 farfalla uomini

200 misti donne

200 misti uomini

Staffetta 4×100 stile libero donne

Staffetta 4×100 stile libero uomini

1500 stile libero uomini

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

400 stile libero donne – FINALE

50 Farfalla donne – semifinali

50 Farfalla uomini – semifinali

200 Misti donne – FINALE

200 Misti uomini – FINALE

100 Dorso donne – semifinali

100 Dorso uomini – semifinali

1500 Stile libero uomini – FINALE

Staffetta 4x100sl donne – FINALE

Staffetta 4x100sl uomini – FINALE

MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE

Batterie (ore 1.00 italiane)

Staffetta 4×50 mista mista

800 stile libero donne (serie lente)

100 stile libero donne

100 stile libero uomini

100 rana donne

100 rana uomini

Staffetta 4×200 stile libero donne

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

Staffetta 4×50 Mista Mix – FINALE

800 Stile libero donne – FINALE

100 Stile libero donne – semifinali

100 Stile libero uomini – semifinali

100 dorso donne – FINALE

100 dorso uomini – FINALE

100 rana donne – semifinali

100 rana uomini – semifinali

50 farfalla donne – FINALE

50 farfalla uomini – FINALE

Staffetta 4×200 sl donne – FINALE

GIOVEDI’ 15 DICEMBRE

Batterie (ore 1.00 italiane)

50 dorso donne

50 dorso uomini

200 farfalla donne

200 farfalla uomini

100 misti donne

100 misti uomini

400 stile libero uomini

Staffetta 4×50 stile libero donne

Staffetta 4×50 stile libero uomini

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

100 stile libero donne – FINALE

100 stile libero uomini – FINALE

50 dorso donne – semifinali

50 dorso uomini – semifinali

200 farfalla donne – FINALE

200 farfalla uomini – FINALE

100 rana donne – FINALE

100 rana uomini – FINALE

100 misti donne – semifinali

100 misti uomini – semifinali

400 Stile libero uomini – FINALE

Staffetta 4×50 stile libero donne – FINALE

Staffetta 4×50 stile libero uomini – FINALE

VENERDI’ 16 DICEMBRE

Batterie (ore 1.00 italiane)

Staffetta 4×50 stile libero mista

200 rana donne

200 rana uomini

50 stile libero donne

50 stile libero uomini

Staffetta 4×200 stile libero uomini

Staffetta 4×200 stile libero donne

1500 stile libero donne

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

Staffetta 4×50 stile libero mista – FINALE

200 rana donne – FINALE

200 rana uomini – FINALE

50 dorso donne – FINALE

50 dorso uomini – FINALE

50 stile libero donne – semifinali

50 stile libero uomini – semifinali

100 misti donne – FINALE

100 misti uomini – FINALE

1500 stile libero donne – FINALE

Staffetta 4x200sl uomini – FINALE

SABATO 17 DICEMBRE

Batterie (ore 1.00 italiane)

Staffetta 4×50 mix donne

Staffetta 4×50 mista uomini

400 misti donne

400 misti uomini

100 farfalla donne

100 farfalla uomini

50 rana donne

50 rana uomini

800 stile libero uomini

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

Staffetta 4×50 mista donne – FINALE

Staffetta 4×50 mista uomini – FINALE

800 stile libero uomini – FINALE

100 farfalla donne – semifinali

100 farfalla uomini – semifinali

400 misti donne – FINALE

400 misti uomini – FINALE

50 rana donne – semifinali

50 rana uomini – semifinali

50 stile libero donne – FINALE

50 stile libero uomini – FINALE

DOMENICA 18 DICEMBRE

Batterie (ore 1.00 italiane)

200 stile libero donne

200 stile libero uomini

200 dorso donne

200 dorso uomini

Staffetta 4×100 mista donne

Staffetta 4×100 mista uomini

Finali e semifinali (ore 9.30 italiane)

100 Farfalla donne – FINALE

100 Farfalla uomini – FINALE

50 Rana donne – FINALE

50 Rana uomini – FINALE

200 Dorso donne – FINALE

200 Dorso uomini – FINALE

200 Stile libero donne – FINALE

200 Stile libero uomini – FINALE

Staffetta 4×100 Mista donne – FINALE

Staffetta 4×100 Mista uomini – FINALE