Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di giovedì 20 luglio

Tutti i risultati di giovedì 20 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via. Settima giornata della rassegna iridata che si apre con la staffetta a squadre miste in acque libere, ultima gara del programma di nuoto di fondo. Fari puntati poi sulla partita del Setterosa di Carlo Silipo, ma anche sulla finale del trampolino 3m maschile con due azzurri al via e molto altro. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via.

Mondiali Fukuoka 2023: risultati giovedì 20 luglio

(in grassetto le gare che assegnano medaglie)

1.00-2.30 Nuoto in acque libere Staffetta a squadre miste 4x1500m

2.00 Pallanuoto femminile – Gruppo C

Argentina-Sudafrica (Gruppo C)

2.00-5.15 Tuffi Trampolino 3m femminile – Preliminari

3.00-5.00 Nuoto artistico Libero a squadre – Preliminari

3.30 Pallanuoto femminile – Gruppo C

Grecia-Italia

5.00 Pallanuoto femminile – Gruppo D

Nuova Zelanda-Ungheria

6.30 Pallanuoto femminile – Gruppo D

Cina-Australia

7.30-9.00 Tuffi Trampolino 3m femminile – Semifinale

9.00 Pallanuoto femminile – Gruppo A

Francia-Usa

10.30 Pallanuoto femminile – Gruppo A

Spagna-Kazakistan (Gruppo A)

11.00-12.30 Tuffi Trampolino 3m maschile – Finale

12.00 Pallanuoto femminile – Gruppo B

Canada-Giappone

12.30-14.00 Nuoto artistico Duo libero – Finale

13.30 Pallanuoto femminile – Gruppo B

Israele-Olanda