Martinenghi si supera nelle semifinali dei 100 rana agli Europei: in finale anche Cerasuolo

Martinenghi porta a casa un ottimo risultato nelle semifinali dei 100 rana agli Europei di nuoto: riesce a entrare in finale anche Cerasuolo

Nicolò Martinenghi sfodera una prestazione da urlo nelle semifinali dei 100 rana, dimostrando di avere una condizione che ricorda da vicino la sua versione olimpica, finora la migliore in carriera. Non era affatto scontato vedere l’azzurro a questi livelli, considerando che la sua preparazione per questo 2026 era stata pesantemente compromessa dai fastidiosi problemi alla spalla sinistra.

Ispirato dai bellissimi ricordi dell’oro a cinque cerchi conquistato proprio a La Défense Arena, domina la sua semifinale nuotando alla grande. Dopo un passaggio ai 50 metri in 27”53, si scatena nella seconda vasca (31”14), chiudendo con l’eccezionale tempo di 58”67.

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Si tratta del miglior crono assoluto tra i semifinalisti, un risultato che gli permette di guardare alla finale con grande orgoglio e legittime ambizioni di gloria. La gara per l’oro sarà però una vera battaglia contro avversari di altissimo profilo: l’irlandese Jack Kelly (58”90) e il mostro sacro britannico Adam Peaty (58”94).

Anche Cerasuolo in finale, ma con il brivido

Altra grande gioia per l’Italia arriva da Simone Cerasuolo, che riesce a qualificarsi per l’atto conclusivo salvandosi davvero in extremis. L’atleta ha pagato un passaggio iniziale forse troppo veloce (27”26), accusando un netto e preoccupante calo negli ultimi quindici metri e chiudendo la seconda vasca in 32”03.

Per puntare concretamente al podio domani, Cerasuolo dovrà necessariamente trovare il giusto equilibrio e gestire in modo più efficace le energie a sua disposizione, sperando in un doppio tricolore sul podio continentale.