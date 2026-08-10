Europei nuoto, Alberto Razzetti ha vinto l’argento nei 400 misti! Oro Borodin

Grandissima prova di Alberto Razzetti che ha conquistato l’argento nei 400 misti agli Europei di nuoto: l’oro va a un superlativo Borodin

Agli Europei di nuoto di Parigi 2026, ci sono grandi emozioni per l’Italia. Il medagliere azzurro è impreziosito dalla straordinaria performance di Alberto Razzetti, che conquista uno splendido argento nella complessa e temuta gara dei 400 metri misti.

L’atleta genovese ha nuotato con grande carattere e ha saputo gestire le varie fasi della gara, fermando il cronometro sul tempo di 4’10”40. È stata una prestazione di ottimo livello che gli ha permesso di salire meritatamente sul secondo gradino del podio continentale.

La medaglia d’oro è andata al collo di Ilia Borodin, autore di una prova maiuscola che gli è valsa la vittoria in 4’08”17, nuovo record dei campionati. Il bronzo è stato invece conquistato dal britannico Max Litchfield in 4’11”58.

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La finale è stata inevitabilmente segnata oggi anche dalla rumorosa assenza del campione di casa Léon Marchand, costretto al forfait a causa di un infortunio all’adduttore. La sua defezione ha inevitabilmente cambiato gli equilibri tecnici della gara, ma Razzetti ha comunque risposto presente confermandosi ai vertici del nuoto europeo.

Il russo Borodin precede Razzetti: come sono andati i 400 misti

Un altro tema di forte impatto emerso oggi è il ritorno della Russia ai massimi livelli delle competizioni internazionali. Il trionfo di Borodin rappresenta oggi un segnale inequivocabile del grande stato di salute del movimento russo, che torna prepotentemente protagonista sul vecchio continente.

L’argento di Razzetti è senza ombra di dubbio un ottimo segnale per la spedizione italiana, che ora guarda al prosieguo della manifestazione parigina con grande e legittima fiducia.