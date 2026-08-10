Europei atletica, Inzoli vola a 8,34 e Fabbri subito padrone del peso: entrambi in finale col miglior risultato

Il 21enne milanese, al debutto nella Nazionale assoluta, trova all’ultimo salto la misura che vale il primo posto nelle qualificazioni del lungo. Il campione europeo del peso apre con 21,29 e chiude davanti a tutti. Furlani si ferma per un problema alla coscia destra.

Due migliori prestazioni nelle qualificazioni e due segnali pesanti lanciati alla concorrenza. La prima mattinata degli Europei di atletica di Birmingham 2026 porta in copertina Francesco Inzoli e Leonardo Fabbri: il lunghista azzurro vola a 8,34, seppure con vento oltre il limite, mentre il campione europeo in carica del peso impiega un solo lancio per centrare la finale con 21,29.

Per Inzoli l’appuntamento con le medaglie arriverà martedì sera. Fabbri, invece, tornerà in pedana già questa sera, con una finale che vedrà al via anche Nick Ponzio e Zane Weir.

Inzoli, un 8,34 all’ultimo salto per prendersi la finale

La qualificazione del lungo maschile si trasforma nella prima grande giornata internazionale di Francesco Inzoli. Il 21enne milanese, al debutto con la Nazionale assoluta, trova al terzo e ultimo tentativo un salto da 8,34 metri, con vento a favore di +3.1, e chiude davanti a tutti il turno eliminatorio.

Una misura non valida ai fini delle graduatorie personali a causa del vento, ma fondamentale per conquistare la finale. Inzoli aveva infatti aperto la gara con 7,89, risultato che non sarebbe stato sufficiente per superare il turno.

L’azzurro arriva a Birmingham dopo una stagione nella quale aveva già portato il proprio primato personale a 8,27. Il salto trovato nell’ultimo tentativo gli permette ora di presentarsi alla finale di martedì con il miglior risultato delle qualificazioni.

In famiglia è un momento particolarmente felice: Francesco è il fratello maggiore di Daniele Inzoli, che appena due giorni fa a Eugene ha conquistato l’oro mondiale Under 20.

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Furlani si ferma dopo il primo tentativo

La qualificazione del lungo porta però anche una brutta notizia per l’Italia. Mattia Furlani non sarà nella finale.

Il campione del mondo ha saltato 7,73 metri con vento +1.8 al primo tentativo, ma ha accusato dolore alla coscia destra e non ha potuto proseguire regolarmente la gara.

Furlani si sta sottoponendo ad accertamenti e l’entità dell’infortunio dovrà essere valutata nelle prossime 48-72 ore.

Fabbri, un lancio e qualificazione chiusa

Se Inzoli ha dovuto attendere l’ultimo salto, per Leonardo Fabbri è invece bastato il primo ingresso in pedana.

Il campione europeo in carica spedisce subito il peso a 21,29 metri e mette immediatamente al sicuro la qualificazione, chiudendo con la migliore misura dell’intero round.

Alle sue spalle il ceco Tomas Stanek si ferma a 20,66.

Fabbri potrà quindi presentarsi alla finale di questa sera, prevista alle 21.33 ora italiana, senza aver dovuto consumare energie supplementari nella sessione mattutina.

In finale anche Ponzio e Weir

La finale del peso avrà una forte presenza italiana. Oltre a Fabbri conquistano infatti il pass anche Nick Ponzio e Zane Weir.

Ponzio firma la terza misura complessiva delle qualificazioni con 20,48, mentre Weir passa con il nono risultato grazie a un lancio da 19,80.

Si ferma invece Riccardo Ferrara, che chiude la propria prova a 18,85.

L’Italia porterà dunque tre atleti nella finale del peso, con Fabbri che parte dal miglior risultato della mattinata e con la possibilità di difendere il titolo continentale conquistato nella precedente edizione.

Fuori Olivieri, Verteramo e Musci

Nelle altre gare di pedana della mattina non arriva invece la qualificazione per Giorgio Olivieri nel martello e per Sara Verteramo e Anna Musci nel peso femminile.

Olivieri apre con 71,83, prosegue con 71,05 e chiude con un nullo, terminando dodicesimo nel proprio gruppo.

Nel peso femminile Verteramo realizza come miglior misura 15,69 ed è ventitreesima, mentre Musci apre con 15,49 prima di due nulli e termina ventiquattresima. Per entrare in finale era necessario raggiungere almeno 17,62.

Gli altri risultati azzurri della mattinata

Nel resto del programma, già raccontato nelle prime gare della giornata, Francesco Pernici e Giovanni Lazzaro hanno conquistato la semifinale degli 800 metri, mentre Catalin Tecuceanu è rimasto fuori per undici centesimi.

Nei 100 metri Gloria Hooper ha eguagliato il personale con 11.24 e si è qualificata per la semifinale. Avanti anche Rebecca Sartori nei 400 ostacoli con 56.18, mentre Lorenzo Benati è stato eliminato nei 400 metri con 46.23.

Gli azzurri sono scesi in pista e in pedana con un nastro nero in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, scomparso nella giornata di ieri.

La prima sessione di Birmingham consegna così soprattutto due protagonisti all’Italia: Inzoli, capace di trovare all’ultimo tentativo il salto migliore dell’intera qualificazione, e Fabbri, che con un solo lancio ha già mostrato di voler recitare ancora una volta un ruolo centrale nella corsa al titolo europeo.