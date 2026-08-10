Europei ginnastica artistica 2026, Italia pronta a Zagabria: programma, azzurre e diretta tv

Dal 13 al 23 agosto l’Arena Zagreb ospita la rassegna continentale maschile e femminile, senior e junior. Si parte con le donne: Esposito, Iorio, Marano, Perotti e Sisio in gara mercoledì dalle 19. Finali senior su Rai 2.

Zagabria è pronta ad accogliere i Campionati Europei 2026 di ginnastica artistica, maschile e femminile, senior e junior, in programma dal 13 al 23 agosto nella capitale croata.

Il primo appuntamento sarà con l’Europeo femminile, che prenderà il via mercoledì 13 agosto all’Arena Zagreb. La Nazionale italiana è già arrivata in Croazia e ha svolto il primo allenamento nell’impianto che assegnerà i titoli continentali.

L’Arena Zagreb teatro degli Europei

La manifestazione si svolgerà all’Arena Zagreb, struttura polifunzionale situata nel quartiere Lanište, nella zona meridionale della città.

L’impianto, costruito nel 2008 in occasione del Mondiale di pallamano, si estende su circa 30mila metri quadrati, si sviluppa su sei piani e dispone di circa 15mila posti a sedere.

Le azzurre senior hanno già avuto modo di provare la struttura con il primo allenamento dopo l’arrivo a Zagabria. Oggi è previsto un altro lavoro nella training hall, mentre domani sarà il momento del podium training. Martedì toccherà invece alle junior.

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Mercoledì 13 agosto il debutto delle senior

La 36ª edizione del Campionato Europeo femminile prenderà ufficialmente il via mercoledì 13 agosto alle ore 9.30 con le qualificazioni senior.

La giornata servirà a determinare la campionessa europea individuale tra le migliori 24 ginnaste, con un massimo di due atlete per nazione, oltre alle qualificate alle finali di specialità e alle migliori otto squadre che accederanno alla finale per il titolo a team.

L’Italia sarà in gara con:

Manila Esposito ;

; Elisa Iorio ;

; July Marano ;

; Giulia Perotti ;

; Anthea Sisio.

Le azzurre sono inserite nella quinta e ultima suddivisione e inizieranno la propria gara alle ore 19, partendo dalla trave insieme alla Polonia.

Giovedì 14 agosto tocca alle junior

Il giorno successivo sarà il momento dell’Italbaby. Giovedì 14 agosto entreranno in gara:

Martina Bozzola ;

; Dalila D’Aniello ;

; Clarissa Rinaldi ;

; Giada Di Pietro ;

; Siria Forestiero.

Le azzurrine apriranno la competizione junior alle ore 10 nella prima suddivisione, iniziando dal corpo libero.

Le qualificazioni proseguiranno fino alle 20. Al termine della giornata verranno assegnati il titolo europeo a squadre e quello individuale junior e saranno definite le qualificate alle finali per attrezzo.

Le finali junior di specialità sono in programma domenica 16 agosto dalle 10 alle 13.20.

Ferragosto con le finali di specialità senior

Sabato 15 agosto toccherà invece alle big con le finali a otto sui quattro attrezzi, in programma dalle ore 15 alle 18.20.

Durante il pomeriggio è prevista anche la cerimonia di apertura della manifestazione organizzata dall’European Gymnastics e dalla Federazione Croata di ginnastica.

Domenica la finale a squadre

Il programma femminile senior si concluderà domenica 16 agosto con la finale a squadre, prevista dalle ore 16 alle 18.20.

Nella stessa giornata arriverà a Zagabria anche la Nazionale italiana maschile, in vista della seconda parte degli Europei.

Europei ginnastica 2026, diretta tv e streaming

Le qualificazioni senior e junior e le finali giovanili saranno prodotte dall’European Gymnastics e trasmesse in streaming a pagamento su gymtv.online.

Il costo indicato per seguire l’Europeo femminile è di 20 euro, mentre l’abbonamento comprendente anche l’Europeo maschile è disponibile a 30 euro.

Le finali senior saranno invece prodotte e trasmesse sulla piattaforma di Eurovision Sport.

Per il pubblico italiano è prevista inoltre la diretta su Rai 2 delle finali di specialità senior di sabato 15 agosto e della finale a squadre di domenica 16.

La telecronaca sarà affidata a Stefano De Agostini, con il commento tecnico dell’olimpionico Igor Cassina.

Il programma delle azzurre

Mercoledì 13 agosto, dalle 19: qualificazioni senior dell’Italia, quinta suddivisione, partenza dalla trave;

qualificazioni senior dell’Italia, quinta suddivisione, partenza dalla trave; Giovedì 14 agosto, dalle 10: qualificazioni junior dell’Italia, prima suddivisione, partenza dal corpo libero;

qualificazioni junior dell’Italia, prima suddivisione, partenza dal corpo libero; Sabato 15 agosto, 15-18.20: finali senior di specialità;

finali senior di specialità; Domenica 16 agosto, 10-13.20: finali junior di specialità;

finali junior di specialità; Domenica 16 agosto, 16-18.20: finale senior a squadre.

Zagabria si prepara dunque a diventare per undici giorni il centro della ginnastica artistica europea, con l’Italia pronta a giocarsi le proprie possibilità fin dalla prima giornata del programma femminile.