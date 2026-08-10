Europei nuoto, Ceccon rischia di non gareggiare per il costume: cosa è successo

Curioso imprevisto prima delle batterie dei 50 farfalla a Parigi: il costume dell’azzurro non aveva il cartellino necessario per gareggiare. Risolto tutto a dieci minuti dalla partenza, poi il nono tempo e la qualificazione in semifinale.

Un imprevisto a pochi minuti dalla gara, poi la qualificazione conquistata senza particolari affanni. Thomas Ceccon ha iniziato così i suoi Europei di nuoto 2026 a Parigi, centrando l’accesso alla semifinale dei 50 farfalla nonostante un problema con il costume che avrebbe potuto impedirgli di scendere in vasca.

Il campione olimpico dei 100 dorso ha chiuso le batterie con il tempo di 23″10, terzo nella propria serie e nono nella graduatoria complessiva.

Ceccon e il problema con il QR code

A raccontare quanto accaduto prima della gara è stato lo stesso Ceccon ai microfoni della Rai.

«Questa mattina ho avuto un piccolo problema con il costume, ma niente di grave. Abbiamo un cartellino sul costume con un QR code, oggi non c’era e non potevo gareggiare».

Un dettaglio che ha costretto l’azzurro e il suo staff a trovare rapidamente una soluzione quando mancavano ormai pochi minuti all’ingresso in vasca.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Da bravo professionista non ne avevo due”

Ceccon ha raccontato con ironia anche il seguito dell’imprevisto.

«Da bravo professionista non ne avevo due, o dovevo gareggiare con il costumino o dovevo aspettare che me ne portassero un altro. Mancavano dieci minuti alla gara, ma me ne hanno portato un altro. Ho fatto un po’ di fretta ma alla fine è andata».

Problema quindi risolto in extremis e obiettivo raggiunto senza che fosse necessario spingere al massimo nella batteria.

Nono tempo e semifinale conquistata

Una volta in acqua, Ceccon ha completato i 50 farfalla in 23″10, risultato sufficiente per proseguire il proprio cammino nella gara.

L’azzurro ha ottenuto il nono crono complessivo delle batterie e tornerà quindi in vasca nella sessione serale per la semifinale.

L’esordio europeo del campione olimpico è così iniziato con una qualificazione e con un episodio decisamente insolito: prima ancora degli avversari, Ceccon ha dovuto superare il problema del QR code sul costume.