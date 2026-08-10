Europei atletica, Jacobs cerca la storia nei 100: domani a Birmingham l’assalto al terzo oro consecutivo

Il campione olimpico debutta direttamente in semifinale e punta a eguagliare Borzov e Christie, gli unici capaci di vincere tre titoli europei consecutivi nella velocità. Glave, Hughes, Ansah e gli altri britannici tra i principali rivali. In gara anche Ali, Randazzo e Ceccarelli.

Marcell Jacobs va a caccia della storia. Domani, martedì 11 agosto, il velocista azzurro farà il proprio esordio nei 100 metri ai Campionati Europei di atletica di Birmingham 2026 con un obiettivo preciso: conquistare il terzo titolo continentale consecutivo dopo quelli di Monaco 2022 e Roma 2024.

Un’impresa riuscita in passato soltanto a due leggende della velocità europea: Valeriy Borzov, campione nel 1969, 1971 e 1974, e Linford Christie, vincitore nel 1986, 1990 e 1994.

Per Jacobs un eventuale successo rappresenterebbe inoltre il decimo podio nelle principali manifestazioni internazionali della carriera. Il bilancio attuale comprende sette ori e due argenti, con al centro naturalmente il titolo olimpico dei 100 metri conquistato a Tokyo 2021.

Jacobs leader europeo stagionale con 9.96

Il 31enne azzurro arriva a Birmingham da leader delle liste continentali stagionali grazie al 9.96 corso il 28 giugno nella Diamond League di Parigi, con vento praticamente nullo.

Durante una stagione caratterizzata dal ritorno sotto la guida tecnica di Paolo Camossi, Jacobs ha fatto registrare anche un clamoroso 9.67 a Eisenstadt, in Austria, prestazione però ottenuta con un vento a favore di +4.1 e quindi non omologabile.

L’ultima uscita prima dell’Europeo è stata invece agli Assoluti di Firenze, dove la prestazione è stata condizionata anche da una partenza complicata e dalle caratteristiche della pista.

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Glave tra i rivali più pericolosi

Tra gli avversari più accreditati c’è il britannico Romell Glave, sceso a 9.97 il 18 luglio a Londra nonostante il vento contrario. Il suo personale stagionale è dunque appena un centesimo più lento rispetto al 9.96 regolare di Jacobs.

Da tenere d’occhio anche il tedesco Owen Ansah, capace di correre in 9.98 a inizio giugno.

La squadra britannica schiererà inoltre diversi velocisti di alto livello, tra cui Zharnel Hughes, Louie Hinchliffe e Jeremiah Azu. Quest’ultimo arriva da un 10.00 corso a Glasgow, mentre Hinchliffe ha un 10.01 stagionale.

Tra gli altri possibili protagonisti figurano il tedesco Heiko Gussmann, gli olandesi Elvis Afrifa e Taymir Burnet e il polacco Dominik Kopec.

Jacobs: “Voglio vincere il terzo e darò tutto me stesso”

Il campione olimpico non nasconde le proprie ambizioni alla vigilia dell’esordio.

«Punto al tris dopo i successi di Monaco 2022 e Roma 2024. Solo Valery Borzov e Linford Christie sono riusciti a vincere tre titoli europei consecutivi sui 100 metri. Riconosco il valore dei britannici Romell Glave e Zharnell Hughes, ma sono pronto e più agguerrito di loro. Ho superato i momenti bui. Ora ho fame e punto a rimanere ai vertici fino a Los Angeles 2028».

A Sky Sport Jacobs ha ribadito le proprie sensazioni positive:

«Sto bene, domani andrò in pista per rifinire le ultime cose. È stata una stagione importante che mi ha fatto risentire delle belle sensazioni. L’avversario più tosto sarà un inglese che gioca in casa, ma arrivo da due titoli di fila, voglio vincere il terzo e darò tutto me stesso».

Il sogno di diventare il primo con quattro titoli

Jacobs guarda anche più avanti, con l’Europeo del 2028 che potrebbe offrirgli un ulteriore traguardo storico qualora riuscisse a vincere anche a Birmingham.

«La storia ti dà punti di riferimento e persone da ammirare. È una motivazione in più per avere obiettivi. Il 2028 sarà un altro anno importante e ci sarà un altro Europeo. Prima penso a questo, poi magari penserò a quello che potrebbe rendermi l’unico ad averne vinti quattro».

Anche Chituru Ali direttamente in semifinale

L’Italia avrà quattro rappresentanti nei 100 metri maschili. Oltre a Jacobs, anche Chituru Ali potrà saltare il primo turno e debuttare direttamente nelle semifinali.

Ali torna sul palcoscenico europeo dopo l’argento conquistato a Roma 2024 proprio alle spalle di Jacobs, anche se in questa stagione non ha ancora ritrovato la condizione mostrata due anni fa.

Dovranno invece partire dalle batterie del mattino Filippo Randazzo e Samuele Ceccarelli, chiamati a conquistarsi in pista l’accesso al turno successivo.

Jacobs a caccia del decimo podio internazionale

La gara di Birmingham può quindi aggiungere un nuovo capitolo alla carriera del velocista italiano. Jacobs si presenta all’Europeo con il miglior tempo continentale regolare della stagione e con la possibilità di entrare in un gruppo ristrettissimo della storia dei 100 metri.

Dopo Monaco e Roma, l’obiettivo è Birmingham: un terzo oro consecutivo significherebbe raggiungere Borzov e Christie e portare a dieci il numero dei suoi podi nelle grandi manifestazioni internazionali.