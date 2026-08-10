Europei nuoto, Italia subito protagonista a Parigi: Razzetti e le 4×200 in finale, Quadarella domina gli 800

Ottimo avvio degli azzurri nella prima giornata all’Olympic Aquatic Centre. Ceccon, Gargani, Curtis, Menicucci, Toma, Bianchi, Martinenghi e Cerasuolo conquistano le semifinali. Questa sera dalle 18.30 le prime medaglie.

L’Italia parte forte ai Campionati Europei di nuoto di Parigi 2026. Nelle batterie della prima giornata all’Olympic Aquatic Centre gli azzurri conquistano tutti i principali pass a disposizione, portando Alberto Razzetti e le due staffette 4×200 stile libero direttamente in finale e qualificando numerosi protagonisti alle semifinali di questa sera.

Arriva inoltre il miglior tempo delle batterie degli 800 stile libero per Simona Quadarella, che prenota un ruolo da protagonista nella finale in programma martedì.

Razzetti terzo nei 400 misti: questa sera la finale

Alberto Razzetti gestisce senza forzare e accede alla finale dei 400 misti con il terzo tempo complessivo in 4’13″54.

Davanti al ligure chiudono il russo Ilya Borodin, in gara sotto bandiera neutrale e primo in 4’13″10, e il tedesco Finn Hammer in 4’13″45. Sesto tempo per il campione europeo Apostolos Papastamos in 4’14″79.

L’assenza del campione olimpico Leon Marchand, fermato da un risentimento all’adduttore, apre ulteriormente lo scenario in vista della finale.

«Bene rompere il ghiaccio in questa maniera. Ho controllato negli ultimi dieci metri e conservato un po’ d’energie in vista del pomeriggio», ha spiegato Razzetti.

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100 stile libero, Curtis e Menicucci in semifinale

Due italiane avanzano nei 100 stile libero femminili. Sara Curtis, primatista italiana con 52″69, chiude in 53″76, quarto tempo complessivo delle batterie, passando ai 50 metri in 25″54 e controllando maggiormente il ritorno in 28″22.

Qualificazione anche per Emma Virginia Menicucci, quindicesima in 54″45.

Eliminate invece Alessandra Mao, che termina in 55″05, e Chiara Tarantino, al traguardo in 55″33.

Il miglior crono è della campionessa mondiale e primatista del mondo Marrit Steenbergen, che con 52″62 stabilisce anche il record della manifestazione, migliorando di cinque centesimi il 52″67 realizzato da Sarah Sjostrom a Berlino nel 2014.

Ceccon e Gargani avanti nei 50 farfalla

Semifinale conquistata anche da Thomas Ceccon e Lorenzo Gargani nei 50 farfalla.

Ceccon, primatista italiano con 22″67, chiude con il nono tempo in 23″10. Gargani è dodicesimo e firma il nuovo primato personale in 23″18, migliorando il precedente 23″30.

Fuori Michele Lamberti, venticinquesimo nonostante il personale di 23″50, due centesimi meglio del precedente 23″52, e Michele Busa, che termina in 24″07.

Davanti a tutti c’è il francese Maxime Grousset in 22″49, seguito dallo svizzero Noè Ponti in 22″69 e dal russo Egor Kornev in 22″70.

200 dorso, passano Toma e Bianchi

Due azzurre anche nelle semifinali dei 200 dorso. Federica Toma conclude le batterie all’undicesimo posto con il tempo di 2’11″58.

Avanza anche Alessia Bianchi, diciassettesima in 2’13″56: l’azzurra beneficia del limite di due atlete per nazione, con tre francesi piazzate tra le prime quindici.

Il miglior tempo è della britannica Katie Shanahan in 2’09″29.

Martinenghi e Cerasuolo insieme dietro Peaty

Grande equilibrio nelle batterie dei 100 rana maschili. Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo chiudono entrambi in 59″11, facendo registrare il secondo tempo ex aequo.

Davanti ai due italiani c’è soltanto Adam Peaty, primo in 59″08.

Non supera il turno Ludovico Blu Art Viberti, che nuota in 59″75 ma è il terzo degli italiani e quindi escluso per il limite di due atleti per nazione. Eliminato anche Christian Mantegazza, ventiduesimo in 1’00″33.

Entrambe le 4×200 azzurre in finale

Obiettivo centrato anche dalle due staffette italiane della 4×200 stile libero.

La formazione femminile composta da Anna Chiara Mascolo, Matilde Biagiotti, Bianca Nannucci e Alessandra Mao conclude con il quarto tempo complessivo in 7’57″57.

Anna Chiara Mascolo: 1’59″37;

Matilde Biagiotti: 1’58″53;

Bianca Nannucci: 1’58″78;

Alessandra Mao: 2’00″89.

Il miglior tempo delle batterie è dei Neutral Athletes B in 7’54″17.

In finale anche la staffetta maschile. Filippo Megli, Alessandro Ragaini, Jacopo Barbotti e Marco De Tullio chiudono con il sesto crono complessivo in 7’08″73.

Filippo Megli: 1’47″53;

Alessandro Ragaini: 1’48″01;

Jacopo Barbotti: 1’46″86;

Marco De Tullio: 1’46″33.

La Germania firma il miglior tempo in 7’04″83.

Quadarella subito davanti a tutte negli 800

La mattinata azzurra si chiude con un’altra indicazione importante. Simona Quadarella domina le batterie degli 800 stile libero e si qualifica alla finale di martedì con il miglior tempo in 8’23″17.

La 28enne romana, primatista europea con 8’12″81, precede nettamente la tedesca Isabel Gose, seconda in 8’26″01.

Quadarella, già tre volte campionessa continentale, si presenta così alla finale con il miglior riferimento delle eliminatorie.

Il programma degli azzurri questa sera

La sessione di semifinali e finali prenderà il via alle 18.30. Questo il programma degli italiani qualificati:

semifinali 50 farfalla maschili: Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani;

Thomas Ceccon, Lorenzo Gargani; semifinali 100 stile libero femminili: Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci;

Sara Curtis, Emma Virginia Menicucci; finale 400 misti maschili: Alberto Razzetti;

Alberto Razzetti; semifinali 200 dorso femminili: Alessia Bianchi, Federica Toma;

Alessia Bianchi, Federica Toma; semifinali 100 rana maschili: Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo;

Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo; finale 4×200 stile libero femminile: Italia;

Italia; finale 4×200 stile libero maschile: Italia.

Europei di nuoto, orari e diretta tv

Il programma degli Europei prevede ogni giorno le batterie dalle 9.30 e semifinali e finali dalle 18.30.

Le gare sono trasmesse in diretta su Rai 2 e Sky Sport.

L’Italia arriva a Parigi con una tradizione importante nella manifestazione: prima di questa edizione il bilancio azzurro agli Europei in vasca lunga conta 274 medaglie, con 76 ori, 91 argenti e 107 bronzi.

A Roma 2022 furono conquistate 35 medaglie, 13 d’oro, 13 d’argento e 9 di bronzo, record italiano nella competizione. La prima mattinata di Parigi lascia subito aperta la possibilità di incrementare il bottino già dalla sessione serale.