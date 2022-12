LIVE – Quinta giornata Mondiali vasca corta Melbourne 2022 nuoto: semifinali e finali 17 dicembre in DIRETTA

La diretta testuale live della quinta giornata dei Mondiali di nuoto in vasca corta 2022, in programma a Melbourne (Australia) da martedì 13 a domenica 18 dicembre. i avvia alla conclusione la rassegna iridata con i migliori nuotatori del globo pronti a sfidarsi per il titolo nella vasca da 25 metri della piscina all’aperto del Melbourne Sports and Aquatic Centre. Nuova giornata che vede impegnata tanta Italia, a caccia di nuove soddisfazioni per arricchire ulteriormente il bottino di medaglie. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della quinta giornata dei Mondiali di Melbourne 2022 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione.

IL RECAP

11:45 – Finisce qui la giornata di gare da Melbourne.

11:43 – Jordan Crooks come da pronostico va a prendersi l’oro, seppur di un soffio su Proud nei 50 stile libero maschili.

11:38 – Emma McKeon rifila mezzo secondo alla Wasick nella finale dei 50 stile libero!

11:32 – Martinenghi con il miglior tempo in finale, Cerasuolo con il terzo. Domani ci si diverte!

11:22 – A breve gli ultimi due azzurri in gara: Martinenghi e Cerasuolo nelle semi dei 50 rana uomini.

11:16 – Record del mondo di Ruta Meilutyte! Benedetta Pilato 29.42 e riesce ad entrare in finale.

11:10 – Ora le semifinali dei 50 rana con Benedetta Pilato impegnata nella seconda gara.

11:00 – Niente medaglia per Alberto Razzetti, che prova a rientrare nel finale ma anche quest’anno finisce ai piedi del podio.

10:58 – L’azzurro è quarto ai 200 metri.

10:55 – Alberto Razzetti ora in vasca per la finale dei 400 misti uomini.

10:52 – Settimo posto per Ilaria Cusinato.

10:51 – Record personale per l’azzurra, che deve arrendersi solo alla Flickinger. Terza medaglia giornaliera per l’Italia.

10:50 – SARA FRANCESCHI D’ARGENTO NEI 400 MISTI!

10:49 – Sara Franceschi risale in seconda posizione! Grande prestazione nella rana, ora gli ultimi 100 in stile libero per puntare al podio.

10:47 – Flickinger saldamente in testa dopo 200 metri. Franceschi terza, Cusinato settima.

10:45 – Sara Franceschi e Ilaria Cusinato ora in vasca a caccia di una medaglia nei 400 misti.

10:27 – Matteo Rivolta arriva secondo nella sua semifinale e con agio conquista il pass per la finale di domani.

10:15 – Ora le semifinali dei 100 farfalla donne, poi toccherà agli uomini con Matteo Rivolta che torna in vasca dopo l’oro nella staffetta mista.

10:09 – Partita con il botto questa mattinata di finali! Ora qualche minuto di pausa con la cerimonia della 4×50 femminile.

10:02 – SUPER GREG PALTRINIERI! ORO E RECORD DEI CAMPIONATI! 7:29.99

10:01 – SuperGreg continua a dettare il ritmo, nessuno lo tiene!

09:58 – Per ora Paltrinieri gestisce con tranquillità, supera Fontaine quando ci avviciniamo a metà gara.

09:55 – E ora è il momento di Gregorio Paltrinieri negli 800!

09:49 – Straordinario il quartetto azzurro che conquista l’oro scendendo sotto il muro del minuto e trenta: 1:29.72!

09:48 – ORO! ORO! ORO! RECORD DEL MONDO ITALIA!

09:48 – Ultima frazione per Leonardo Deplano!

09:48 – Martinenghi porta l’Italia in prima posizione. Tocca a Matteo Rivolta.

09:47 – Italia seconda, ma ad un passo dagli Usa dopo la frazione di Lorenzo Mora.

09:45 – Tocca agli azzurri impegnati nella 4×50 maschile: Mora, Rivolta, Martinenghi e Deplano!

09:40 – Record del mondo da parte dell’Australia nella 4×50: 1:42.35 davanti a Stati Uniti e Svezia.

09:35 – Si parte con la 4×50 mista femminile, dove non c’è l’Italia impegnata.

09:25 – Paltrinieri, Razzetti, Cusinato, Franceschi e la staffetta 4×50 impegnati nelle finali. Ma tanti azzurri anche nelle varie semifinali. QUI il recap delle batterie

09:20 – Un buongiorno a tutti i lettori di Sportface. Eccoci per un’altra mattinata che promette tante emozioni per i colori azzurri.