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Giochi del Mediterraneo - Taranto 2026 Nuoto

Giochi del Mediterraneo, Italia padrona del nuoto pinnato: poker d’oro nell’ultima giornata

Lorenzo De Angelis
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Mediterraneo (1)
IPA87712291 - Benedetta PILATO (ITA) at women's swimming 100m breaststroke at XX Mediterranean Games - Taranto 2026 during XX Giochi del Mediterraneo, Giochi del Mediterraneo in Taranto, Italy, August 22 2026

L’Italia chiude in grande stile il programma del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella seconda e ultima giornata allo stadio del Nuoto Torre d’Ayala, gli azzurri conquistano quattro ori e quattro argenti, confermandosi assoluti protagonisti della disciplina. Dopo le otto medaglie ottenute nella prime giornata, il bottino si arricchisce ulteriormente grazie a successi individuali e alla splendida staffetta conclusiva.

Magoga e Caronno da record, doppietta nei 400 bipinne

Tra le protagoniste c’è ancora Viola Magoga, oro nei 100 metri pinne biposto con il nuovo record dei Giochi in 48″18. Titolo e primato della manifestazione anche per Lorenzo Caronno nei 200 superficie, dominati in 1’22″33.

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Grande festa anche nei 400 pinne biposto femminili, dove l’Italia firma una doppietta: Elettra Calanca conquista l’oro in 3’51″50 davanti alla connazionale Laura Franchina argento in 3’53″17. 

Staffetta d’oro, altri quattro argenti completano il bottino

Il quarto titolo arriva nelle 4×50 mista bipinne. Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga vincono in 1’19″74, stabilendo un altro record dei Giochi.

Giulia Bruni Sogese Acqua Community

Giulia Bruni – Sportface.it

Gli altri argenti portano le firme di Pavoni nei 50 bipinne, Bruni nei 100 superficie e Riccardo Porciani nei 200 bipinne, oltre a quello già conquistato da Franchin. L’Italia saluta così Taranto con un’ultima giornata da otto medaglie complessive, chiudendo il nuoto pinnato con numeri e prestazioni da protagonista.

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