Giochi del Mediterraneo, Italia padrona del nuoto pinnato: poker d’oro nell’ultima giornata

L’Italia chiude in grande stile il programma del nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nella seconda e ultima giornata allo stadio del Nuoto Torre d’Ayala, gli azzurri conquistano quattro ori e quattro argenti, confermandosi assoluti protagonisti della disciplina. Dopo le otto medaglie ottenute nella prime giornata, il bottino si arricchisce ulteriormente grazie a successi individuali e alla splendida staffetta conclusiva.

Magoga e Caronno da record, doppietta nei 400 bipinne

Tra le protagoniste c’è ancora Viola Magoga, oro nei 100 metri pinne biposto con il nuovo record dei Giochi in 48″18. Titolo e primato della manifestazione anche per Lorenzo Caronno nei 200 superficie, dominati in 1’22″33.

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Grande festa anche nei 400 pinne biposto femminili, dove l’Italia firma una doppietta: Elettra Calanca conquista l’oro in 3’51″50 davanti alla connazionale Laura Franchina argento in 3’53″17.

Staffetta d’oro, altri quattro argenti completano il bottino

Il quarto titolo arriva nelle 4×50 mista bipinne. Filippo Pavoni, Giulia Bruni, Marco Orsi e Viola Magoga vincono in 1’19″74, stabilendo un altro record dei Giochi.

Gli altri argenti portano le firme di Pavoni nei 50 bipinne, Bruni nei 100 superficie e Riccardo Porciani nei 200 bipinne, oltre a quello già conquistato da Franchin. L’Italia saluta così Taranto con un’ultima giornata da otto medaglie complessive, chiudendo il nuoto pinnato con numeri e prestazioni da protagonista.