Mondiali canoa velocità 2026, Di Liberto vola in Finale A: azzurri in difficoltà nelle semifinali

A Poznan soltanto il K1 200 maschile di Andrea Domenico Di Liberto centra l’ultimo atto tra i sei equipaggi italiani impegnati nelle semifinali. Finale B per Casadei, i due K4, Craciun e Ricchiero. Quattro azzurri avanzano nella paracanoa.

Pomeriggio complicato per l’Italia ai Mondiali senior 2026 di canoa velocità e paracanoa a Poznan. Dei sei equipaggi azzurri impegnati nelle semifinali, soltanto Andrea Domenico Di Liberto riesce a conquistare l’accesso alla Finale A, nel K1 200 maschile, specialità non olimpica.

Nelle specialità olimpiche finiscono invece in Finale B Gabriele Casadei nel C1 1000 e i due K4 500, maschile e femminile. Stesso destino per Nicolae Craciun ed Elena Ricchiero. Dalla paracanoa, intanto, arrivano quattro qualificazioni alle semifinali.

Di Liberto secondo nel K1 200 e in Finale A

La notizia migliore della sessione arriva dal K1 200 maschile. Andrea Domenico Di Liberto chiude la prima semifinale in seconda posizione con il tempo di 37”02.

Il crono vale anche il quarto tempo assoluto e permette all’azzurro di staccare il pass per la Finale A.

Casadei sfiora la finale nel C1 1000

Nel C1 1000 maschile Gabriele Casadei va vicinissimo all’ultimo atto. L’italiano termina quarto nella terza semifinale in 4’23”22, a soli 28 centesimi dal ceco Martin Fuksa, terzo e ultimo qualificato.

Un tempo che nelle altre semifinali sarebbe stato sufficiente per la Finale A, ma che costringe Casadei a disputare la Finale B per il decimo posto.

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K4 maschile quarto, passa la Spagna

Accesso alla finale mancato di poco anche nel K4 500 maschile. Francesco Lanciotti, Federico Zanutta, Nicolò Volo e Giovanni Francesco Penato chiudono quarti nella terza semifinale con il tempo di 1’26”86.

La Spagna, terza a poco più di due secondi dagli azzurri, conquista l’ultimo posto disponibile per la Finale A. L’Italia sarà quindi in Finale B.

K4 femminile in Finale B

Niente ultimo atto principale nemmeno per il K4 500 femminile di Sara Daldoss, Anastasia Insabella, Meshua Marigo e Sara Vesentini.

Le azzurre terminano seste nella seconda semifinale in 1’46”14, peggiorando sensibilmente il crono di 1’40”67 fatto registrare nelle batterie. Anche per loro ci sarà la Finale B.

Craciun e Ricchiero fuori dalla Finale A

Nel C1 200 maschile Nicolae Craciun conclude la prima semifinale al quinto posto con 43”49, risultato che lo indirizza verso la Finale B.

Quinto posto anche per Elena Ricchiero nella terza semifinale del K1 1000 femminile. L’azzurra chiude in 4’29”77, migliorando il tempo delle batterie ma senza riuscire a entrare nella Finale A.

Paracanoa, quattro azzurri avanzano

Segnali positivi arrivano dalla paracanoa. Nel VL3 200 femminile Zakaria Abakar Nouracham termina sesta nella seconda serie in 1’15”63 e accede alla semifinale.

Nel KL2 200 maschile avanzano sia Christian Volpi, secondo nella seconda batteria con 46”63 e ottavo tempo assoluto, sia Francesco Vallon, quarto nella terza serie in 52”41 con il diciassettesimo crono complessivo.

Qualificazione centrata anche da Giovanni Stanislao Zanda nel KL3 200 maschile. L’azzurro chiude settimo nella seconda batteria in 51”00 e supera il turno grazie al secondo miglior tempo di ripescaggio.