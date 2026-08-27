Taranto 2026, Charaabi firma la quarta medaglia nel pugilato: dirette su Sportface TV

Sirine Charaabi supera per 4-1 la marocchina Widad Bertal nei 54 kg. L’Italia sfiderà la Spagna per il bronzo nel mixed team di tiro con l’arco: segui le gare in diretta su Sportface TV.

Sirine Charaabi porta all’Italia la quarta medaglia della giornata nel pugilato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L’azzurra supera per 4-1 la marocchina Widad Bertal nei 54 kg. Nel tiro con l’arco, invece, la coppia mista italiana si giocherà il bronzo contro la Spagna. Le gare della manifestazione proseguono in diretta su Sportface TV.

Boxe, Sirine Charaabi supera Widad Bertal

Arriva dal ring un’altra medaglia per la spedizione italiana. Sirine Charaabi si impone sulla marocchina Widad Bertal al termine dell’incontro della categoria dei 54 kg.

Il verdetto premia l’azzurra con il punteggio di 4-1, consegnando all’Italia la quarta medaglia ottenuta nel programma odierno del pugilato.

Nelle altre finali disputate nel corso del pomeriggio, il turco Cinar ha conquistato il titolo dei -60 kg maschili, mentre lo spagnolo Reyes è salito sul gradino più alto del podio nei -90 kg.

Tiro con l’arco, Italia-Spagna vale il bronzo

L’Italia affronterà la Spagna nella finale per la medaglia di bronzo del torneo a coppie miste di tiro con l’arco. Roberta Di Francesco e Matteo Borsani si sono fermati in semifinale contro la Turchia, vittoriosa per 6-2.

Dopo i primi due set chiusi in perfetto equilibrio sul 2-2, la coppia turca ha trovato l’allungo decisivo nei due parziali successivi. Nell’ultima volée gli anatolici hanno realizzato quattro 10, chiudendo definitivamente la sfida.

La Turchia affronterà la Francia nella finale per l’oro, mentre gli azzurri torneranno in gara contro la Spagna per provare a salire sul terzo gradino del podio.

Badminton, tre coppie azzurre eliminate nei quarti

Si ferma ai quarti di finale il cammino delle tre coppie italiane rimaste nei tornei di doppio del badminton.

Nel tabellone femminile Yasmine Hamza e Gianna Stiglich Guzman cedono alle turche Ercetin e Inci con i parziali di 21-13, 21-10. Eliminazione anche per Martina Corsini ed Emma Piccinin, battute dalle francesi Agathe Cuevas ed Elsa Jacob per 21-16, 21-18.

Tra gli uomini Matteo Massetti e David Salutt vengono superati dai turchi Bugra Aktas ed Emre Sonmez. Dopo aver perso il primo game per 21-12, gli azzurri provano a riaprire la partita nel secondo, ma si arrendono per 21-19.

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Tennis tavolo, Oyebode parte con una vittoria

Buon avvio per l’Italia nei quarti di finale della gara a squadre maschile di tennis tavolo. John Oyebode conquista il primo incontro contro lo sloveno Vovk Petrovski con un netto 3-0.

Il successo dell’azzurro porta avanti l’Italia nella sfida contro la Slovenia che mette in palio l’accesso alle semifinali.

Padel, Marchetti e Orsi cedono il primo set

È in corso la semifinale femminile di padel tra Italia 1 e Spagna 2. Marchetti e Orsi perdono il primo set per 6-3 contro Llaguno Zielinski e Sainz Pelegri e sono chiamate alla rimonta per raggiungere la finale.

Tennis, Basiletti prende il largo

Nel terzo turno del torneo femminile di tennis, Noemi Basiletti affronta la montenegrina Tea Nikcevic. L’azzurra trova tre break nel secondo set e si porta rapidamente sul 5-0.

Nella pallamano maschile, infine, l’Algeria conduce per 29-22 sulla Tunisia nella partita valida per il Gruppo B.

Segui Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Il programma dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 prosegue con numerose gare e sfide decisive. Segui gli eventi della manifestazione in diretta su Sportface TV, la piattaforma OTT dedicata allo sport che propone una selezione delle competizioni live e in differita.