Champions League, sorteggio da brividi per le italiane: Real, PSG e City sulla strada di Inter, Roma, Napoli e Como

La Champions League 2026/27 entra nel vivo. Inter, Roma, Napoli e Como hanno scoperto oggi a Montecarlo le otto avversarie che affronteranno nella League Chase. Il calendario completo con date e orari verrà comunicato dalla UEFA entro sabato, ma il quadro è già chiaro: per le italiane non mancheranno incroci di altissimo livello.

Inter e Roma, subito sfide contro le grandi d’Europa

L’Inter se la vedrà con Liverpool e Real Madrid dalla prima fascia, oltre a Club Brugge, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Un percorso duro ma affascinante per i campioni d’Italia.

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Ancora più prestigiosi alcuni incroci della Roma: all’Olimpico arriverà il Real Madrid dell’ex Mourinho, mentre i giallorossi faranno visita ai campioni d’Europa del PSG. Nel cammino anche Sporting, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e AEK Atene.

Napoli con City e Arsenal, Como tra PSG e Barcellona

Il Napoli di Allegri troverà Arsenal e Manchester City, oltre a Club Brugge, Porto, Bodo/Glimt, Villarreal, Viking e Sabah. Un sorteggio impegnativo, ma soprattutto per il doppio confronto con le big inglesi.

Per il Como l’avventura europea assume invece contorni quasi da favola: i lariani ospiteranno il PSG e giocheranno al Campo Nou contro il Barcellona. Nel programma anche Manchester United, Betis, Lipsia, Feyenoord, AEK Atene e Lens.