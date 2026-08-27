Mondiali canottaggio 2026, quattro di coppia in finale: Perini vince la batteria nel PR1

Azzurri protagonisti nella quarta giornata ad Amsterdam: Chiumento, Panizza, Rambaldi e Gentili vincono la semifinale e volano all’ultimo atto. Finale B per i due quattro senza, ottavo posto per Colanero-Stefanoni nel doppio PR2 mix.

Il quattro di coppia maschile dell’Italia conquista la finale dei Mondiali Assoluti di canottaggio 2026. Nella quarta giornata di gare, Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili hanno vinto una semifinale tiratissima, precedendo Olanda e Polonia.

Buone notizie anche dal Pararowing con Giacomo Perini, primo nella batteria del singolo PR1 maschile e qualificato per la semifinale. Finale B invece per i quattro senza maschile e femminile, mentre Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni hanno chiuso ottavi nel doppio PR2 mix.

Quattro di coppia, Italia prima in semifinale

Chiumento, Panizza, Rambaldi e Gentili hanno costruito il successo con una gara in crescendo. Terzi ai 500 metri, gli azzurri hanno superato prima la Croazia e poi la Polonia, prendendo il comando a metà percorso.

L’Olanda ha provato a riavvicinarsi nella seconda parte di gara, ma l’Italia ha resistito fino al traguardo, chiudendo con 57 centesimi di vantaggio sugli olandesi e 91 sulla Polonia.

Nell’altra semifinale la Gran Bretagna ha preceduto Germania e Stati Uniti. La finale è in programma sabato alle 12.21.

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Quattro senza maschile in finale B

Nel quattro senza maschile Davide Comini, Salvatore Monfrecola, Emanuele Gaetani Liseo e Alessandro Gardino hanno terminato al sesto posto.

Dopo un buon avvio, gli azzurri hanno perso terreno nella parte centrale della gara e non sono riusciti a rientrare nella lotta per le prime tre posizioni. Olanda, Germania e Nuova Zelanda hanno conquistato l’accesso alla finale A, mentre l’Italia disputerà la finale B.

Finale B anche per il quattro senza femminile

Stesso destino per Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Angelica Merlini e Giorgia Pelacchi nel quattro senza femminile.

Le azzurre erano quarte ai 500 e ai 1000 metri, ma nella seconda parte del percorso hanno perso contatto dalle migliori, venendo superate anche da Nuova Zelanda e Atlete Indipendenti Neutrali.

Il sesto posto finale vale dunque l’accesso alla finale B.

Colanero-Stefanoni secondi nella finale B del doppio PR2 mix

Ilenia Colanero e Daniele Stefanoni hanno chiuso al secondo posto la finale B del doppio PR2 mix.

Gli azzurri sono rimasti vicini al Brasile nella prima metà della gara, prima dell’allungo decisivo dell’equipaggio sudamericano, che ha tagliato il traguardo con 6”22 di margine.

Per l’Italia arriva così l’ottavo posto complessivo, al termine di una stagione che ha visto la nuova coppia affrontare Internazionale di Parigi, Europei e Mondiali.

Perini vince la batteria nel singolo PR1

Esordio positivo per Giacomo Perini nel singolo PR1 maschile. L’azzurro, reduce dall’argento europeo di Varese, ha controllato la propria batteria in una giornata caratterizzata dal vento laterale.

Perini ha preceduto l’israeliano Shmuel Daniel con 4”58 di vantaggio, conquistando così l’accesso alla semifinale.

Aere al debutto, sarà in finale B

Prima gara internazionale nel Pararowing per Katia Aere, quarta nella seconda batteria del singolo PR1 femminile.

L’ucraina Sheremet ha vinto davanti alla svizzera Ghiringhelli e all’egiziana Ghanem. Aere è risultata la seconda tra le escluse dalla finale A e tornerà in acqua sabato alle 10.25 nella finale B.