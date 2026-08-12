Europei: Battocletti oro nei 5000m, bronzo a Majori. Italia ai massimi livelli

L’Italia sta dimostrando tutta la sua forza agli Europei di atletica: Battocletti si è presa l’oro nei 5000 metri, straordinaria rimonta di Majori per il bronzo

I 5000 metri si confermano una distanza decisamente fortunata per l’Italia. Agli Europei di Birmingham, con uno straordinario show nei 5000 metri femminili, le Azzurre volano e scrivono la storia. La pista britannica incorona Nadia Battocletti, la solita dominatrice azzurra delle lunghe distanze.

Domina la gara e conquista una medaglia d’oro pesantissima mettendo in riga tutte le avversarie più temibili. Per la 26enne trentina delle Fiamme Azzurre già argento olimpico sui 10mila metri a Parigi 2024, si tratta del terzo titolo europeo assoluto della sua splendida carriera. La sensazione è che, a certe condizioni, nessuno possa davvero batterla.

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Dopo la gara, Battocletti ha commentato: “Sono davvero molto felice di questo risultato. Non nascondo che l’arrivo a Birmingham sia stato in salita e ‘travagliato’. Al Golden Gala avevo pensato a un altro epilogo. Quando sono arrivata al traguardo ero parecchio delusa, ora la tristezza ha lasciato spazio alle lacrime (di gioia)”.

L’Italia eccelle nell’atletica: l’impresa di Majori in rimonta

Ma la vera sorpresa della serata azzurra è arrivata da una grande Micol Majori. La 28enne milanese ha regalato all’Italia una nuova incredibile emozione centrando finalmente la prima storica medaglia internazionale in carriera.

Con un finale in rimonta davvero spettacolare, la tenace mezzofondista ha atteso gli ultimi fatidici 100 metri per sfoderare il suo cambio di passo decisivo. Ha superato in un solo colpo ben tre avversarie chiudendo terza alle spalle della compagna di nazionale e della spagnola Marta Garcia autrice comunque di un’ottima prova.

Il podio fa sognare il movimento tricolore, confermando il livello assoluto del nostro mezzofondo. Tra conferme e nuovi exploit, la nostra Italia si prende la meritata scena in Gran Bretagna festeggiando un trionfo indimenticabile.