Europei, la delusione di Jacobs: “Ero pronto a rompermi per arrivare fino in fondo”

Marcell Jacobs non ce l’ha fatta: un problema fisico ha bloccato l’atleta italiano agli Europei. Le sue parole dopo il ko di ieri

È sfumata proprio nel momento decisivo la possibilità per Jacobs bissare il successo europeo, ma la testa e il cuore di restano quelli di un vero campione, che guarda anche con fiducia al futuro.

Durante la finale dei 100 metri ai Campionati Europei, l’azzurro è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio, proprio quando sembrava lanciato verso una nuova vittoria.

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Il problema, ancora una volta, ha riguardato il fisico. “Dispiace tantissimo anche a me, mi sentivo veramente bene dopo la semifinale”, ha confessato Jacobs a fine gara. E ha spiegato anche i dettagli del problema fisico: “Ho sentito un fastidio grandissimo all’adduttore provando il blocco prima della finale, lo stesso che mi aveva fermato a Montecarlo“.

La delusione di Jacobs agli Europei: come ripartire

Nonostante il dolore acuto, la sua dedizione alla maglia azzurra ha prevalso sulla paura. Con una lucidità e una forza d’animo disarmanti, il campione olimpico ha rivelato: “Mi sono messo sui blocchi, ho chiuso gli occhi… ero pronto a rompermi qualsiasi cosa pur di arrivare in fondo alla gara”.

La medaglia d’oro sfuma, ma non la consapevolezza nei propri mezzi: “Sapevo che potevamo vincerla di nuovo per come ho corso la semifinale, ma fa parte del gioco”, ha commentato con straordinario pragmatismo, rifiutandosi di abbattersi di fronte all’ennesimo stop.

“Non sono uno che si dispera quando succede qualcosa di preoccupante. Mi rimetto al lavoro e capisco qual è il problema per continuare”, ha concluso dando ottimismo per il futuro a tutto il movimento italiano.