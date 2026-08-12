Europei nuoto, la giornata super dell’Italia: Martinenghi e Quadarella d’oro. Bronzo Curtis

L’Italia ha vissuto una giornata fantastica per il nuoto agli Europei. Martinenghi e Quadarella conquistano l’oro, ma bene anche Curtis

Il nuoto azzurro agli Europei a Parigi si conferma ai massimi livelli. All’Olympic Aquatic Centre, l’Italia fa incetta di medaglie, chiudendo la seconda sessione con due ori e due bronzi.

Il protagonista assoluto è Nicolò Martinenghi, che torna sul trono europeo dei 100 rana. Il lombardo domina la finale in 58″58, precedendo il russo Ivan Kozhakin e il compagno di nazionale Simone Cerasuolo, che conquista uno splendido bronzo. Per lui si tratta del secondo titolo continentale dopo Roma 2022: diventa così il secondo italiano a vincere due volte la gara dopo Domenico Fioravanti, e confermando anche una striscia di podi ininterrotta dal 2021.

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Oro storico per Quadarella. Bene Sara Curtis

L’altro oro porta l’inconfondibile firma di Simona Quadarella. La romana si conferma padrona incontrastata degli 800 stile libero, chiudendo in 8’15″55 davanti alle tedesche Isabel Gose e Maya Werner. Un trionfo che vale il suo quarto oro europeo sulla distanza e il nono titolo continentale individuale, un palmarès da leggenda.

La sorpresa più dolce arriva da Sara Curtis. La piemontese vola nei 100 stile libero, conquistando il bronzo in 52″72, a soli tre centesimi dal record italiano. È la prima medaglia internazionale in vasca lunga della sua carriera, oltre a diventare la prima nuotatrice tricolore a salire sul podio europeo nei 100 stile.

Sorridono anche Thomas Ceccon, che centra la finale nei 200 dorso, e Benedetta Pilato, la quale stacca il pass per l’atto conclusivo nei 100 rana. Grandissima prova di carattere dell’intera squadra italiana.