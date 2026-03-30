Europei di Nuoto Parigi 2026 su Sky e NOW: dal 31 luglio al 16 agosto tutta l’acqua del continente in diretta

Sky acquisisce i diritti della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto. Diciassette giorni di gare con tutte le discipline acquatiche: dalla vasca alla Senna, passando per i tuffi dalle grandi altezze. In esclusiva anche un’intervista a Sara Curtis.

La Casa dello Sport si arricchisce di un altro grande appuntamento. Sky ha acquisito i diritti televisivi della 38esima edizione dei Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto 2026. L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con una copertura editoriale che accompagnerà i telespettatori per tutti e diciassette i giorni di gare.

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Il programma: dalla vasca alla Senna

Il calendario della rassegna continentale abbraccia tutte le principali discipline acquatiche, distribuite nell’arco di quasi tre settimane. Il via è fissato per il 31 luglio con le prove di nuoto artistico e tuffi, ospitate presso l’Olympic Aquatic Centre. Dal 4 agosto la scena si trasferirà sulla Senna, dove andranno in scena le competizioni di nuoto in acque libere e, a seguire, le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze lungo il fiume parigino. Il gran finale è riservato al nuoto in vasca: dal 10 al 16 agosto si assegneranno gli ultimi titoli continentali della manifestazione.

Copertura completa su tutti i canali Sky

Sky Sport seguirà l’intero evento con studi dedicati, analisi, approfondimenti, ospiti e interviste, oltre alle dirette delle gare. Un racconto continuo sarà disponibile anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali di @SkySport e @nowit.

Sara Curtis protagonista: intervista esclusiva su Sky Sport 24

Tra i contenuti di punta della settimana spicca un’intervista esclusiva a Sara Curtis, giovane promessa del nuoto italiano nata nel 2006 e già considerata una delle velociste più interessanti del panorama internazionale. Il colloquio andrà in onda questa settimana su Sky Sport 24.