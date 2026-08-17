Europei nuoto, che peccato: Italia 2a nel medagliere, ma 1a nella Classifica Nazioni

Europei di nuoto a Parigi: valanga di medaglie azzurre, ma il primato va alla Gran Bretagna. La spedizione azzurra chiude i Campionati Europei di Parigi con 43 medaglie complessive, cedendo però il vertice del tabellone all’ultima giornata alla Gran Bretagna.

Più ori per la Gran Bretagna, ma l’Italia resta la vera regina

Nonostante le 43 medaglie, l’Italia conclude la rassegna continentale del centenario al secondo posto assoluto. I britannici si impongono con 14 ori, superando i 13 titoli italiani in extremis, nonostante le sole 26 medaglie.

Il sorpasso si concretizza con la vittoria di MacInnes nei 200 farfalla. La pronta reazione azzurra produce il successo di Simona Quadarella nei 400 stile libero, ma la successiva staffetta 4×100 mista femminile decreta il trionfo britannico definitivo. Il gruppo italiano porta a casa ben 43 podi, suddivisi in 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi.

Il computo totale dunque vede il tricolore primeggiare per quantità, mettendo a distanza anche gli Atleti Neutrali B e la Germania, entrambi fermi a quota 32 medaglie. Nello specifico, spicca la supremazia nei tuffi, dove l’Italia vince il medagliere di settore con 5 ori su 7 podi totali. A questi successi si aggiungono 7 medaglie nel fondo, 7 nel nuoto artistico e 2 nei tuffi dalle grandi altezze.

Posizione Nazione/Squadra 🥇 Oro 🥈 Argento 🥉 Bronzo Totale 1 Gran Bretagna 14 4 8 26 2 Italia 13 15 15 43 3 Atleti Neutrali B 10 9 13 32 4 Germania 9 11 12 32 5 Ungheria 5 9 3 17 6 Francia 4 6 5 15 7 Ucraina 3 1 3 7 8 Grecia 3 1 1 5 9 Romania 3 0 0 3 10 Olanda 2 7 1 10

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Il dominio a punti nella vasca e lo spessore tecnico

Analizzando esclusivamente il nuoto in corsia, la squadra italiana mostra una grandissima crescita. Gli atleti portano in Italia 20 medaglie complessive, con 6 ori, 8 argenti e 6 bronzi.

Questa mole di risultati garantisce all’Italia il primo posto nella classifica a punti per nazioni con quota 778, lasciando ampiamente staccati Atleti Neutrali B, Germania, Gran Bretagna e Francia. Le prestazioni in vasca rappresentano il quarto miglior risultato storico per numero totale di podi e il secondo in assoluto per le vittorie, dietro alla sola edizione di Roma 2022.

Un traguardo che assume un peso specifico maggiore considerando l’altissimo livello competitivo parigino, decisamente superiore alla kermesse romana, dove mancavano diverse nazioni di spicco come la “Russia”.

I numeri certificano lo spessore dell’intero movimento: che strappa anche 2 primati internazionali e 12 record italiani. I nuotatori azzurri migliorano 27 limiti personali e centrano l’accesso a 38 finali, di cui 31 individuali e 7 in staffetta. Statistiche che confermano una profondità tecnica eccezionale, che fa bene sperare anche verso le Olimpiadi.