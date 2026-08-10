Boxe, Oliha si arrende a McKenna a Dublino: l’irlandese è campione mondiale IBF dei pesi medi

Alla 3 Arena verdetto unanime in favore del pugile di casa: 118-110, 117-111 e 116-112 i cartellini dei giudici. Sfuma il titolo mondiale per l’azzurro.
Non riesce l’assalto di Etinosa Oliha al titolo mondiale IBF dei pesi medi. Alla 3 Arena di Dublino l’azzurro è stato sconfitto dall’idolo di casa Aaron McKenna, che si è laureato campione mondiale della categoria.
Il match si è concluso ai punti con verdetto unanime in favore del pugile irlandese.
McKenna vince con verdetto unanime
I tre giudici hanno assegnato la vittoria a McKenna con i cartellini di 118-110, 117-111 e 116-112.
Il pugile di casa conquista così la cintura mondiale IBF dei pesi medi davanti al pubblico della 3 Arena, mentre Oliha deve rinunciare al titolo dopo aver portato il combattimento fino alla decisione dei giudici.
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Il titolo mondiale resta a Dublino
La sfida tra Oliha e McKenna rappresentava il momento centrale dell’evento organizzato da Zuffa Boxing.
Al termine del confronto è stato dunque McKenna a festeggiare la conquista del titolo mondiale, imponendosi nettamente nei cartellini dei tre giudici.