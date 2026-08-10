Europei atletica, Pernici e Lazzaro in semifinale negli 800: Hooper avanti nei 100, fuori Tecuceanu

Prima mattinata di gare all’Alexander Stadium di Birmingham. Pernici vince la propria batteria, Lazzaro passa direttamente mentre Tecuceanu è il primo degli esclusi. Gloria Hooper eguaglia il personale in 11.24 e conquista la semifinale dei 100.
Scattano gli Europei di atletica di Birmingham 2026 e l’Italia comincia subito a conquistare pass per i turni successivi. Nella sessione mattutina del day 1 all’Alexander Stadium sono 15 gli azzurri attesi in gara.
La Nazionale italiana gareggia con un segno di lutto sulla maglia in memoria di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960, scomparso nella giornata di ieri.
Nei primi risultati della mattinata arrivano le qualificazioni di Francesco Pernici e Giovanni Lazzaro alle semifinali degli 800 metri e quella di Gloria Hooper nei 100 femminili. Eliminato invece Catalin Tecuceanu.
Pernici vince la batteria degli 800
Prova autoritaria di Francesco Pernici, in testa dal primo all’ultimo metro della terza batteria degli 800.
L’azzurro corre con il suo consueto stile da front runner, passa ai 400 metri in 51.63 e chiude al primo posto in 1:45.31, conquistando direttamente la semifinale.
Nell’ultimo tratto prova ad avvicinarsi il francese Corentin Le Clezio, secondo in 1:45.43, mentre l’olandese Ryan Clarke termina terzo in 1:45.74.
Quarto lo spagnolo David Barroso in 1:45.90, costretto ad attendere i tempi di ripescaggio.
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Passa anche Lazzaro
Semifinale conquistata anche da Giovanni Lazzaro. Il bronzo europeo Under 23 parte davanti e guida il gruppo nelle prime fasi, prima di essere superato dall’irlandese Mark English e dal croato Marino Bloudek.
Lazzaro riesce comunque a difendere la terza posizione e il pass diretto chiudendo in 1:47.53.
English vince la batteria in 1:46.96 davanti a Bloudek, secondo in 1:47.23. Alle spalle dell’azzurro il francese Louey Ouerrat termina in 1:47.58, appena cinque centesimi più lento.
Tecuceanu primo degli esclusi
Si ferma invece nelle batterie il cammino di Catalin Tecuceanu, bronzo europeo a Roma 2024.
L’azzurro non riesce a trovare il cambio di ritmo necessario nella seconda batteria e chiude sesto in 1:46.44. La gara viene vinta dal francese Yanis Meziane in 1:45.10.
Tecuceanu resta in corsa fino al termine del turno per una qualificazione attraverso i tempi di recupero, ma viene escluso per appena undici centesimi: l’ultimo crono utile è l’1:46.33 del francese Gabriel Tual.
Hooper eguaglia il personale nei 100 metri
Buon esordio anche per Gloria Hooper nei 100 metri femminili. L’azzurra corre in 11.24 con vento regolare di +1.8 eguagliando il proprio record personale, stabilito nel 2021.
Dopo una partenza non particolarmente brillante, con un tempo di reazione di 0.180, Hooper cresce nella fase lanciata e conclude terza nella propria batteria.
Il suo 11.24 rappresenta l’ottavo tempo complessivo e le consente di entrare senza problemi tra le migliori dodici qualificate per le semifinali in programma nella sessione serale.
La 34enne azzurra aveva già avvicinato il proprio personale nel corso di questa stagione.
Takacs sotto gli undici secondi, ma con troppo vento
Tra i tempi più rapidi del turno spiccano quelli dell’ungherese Boglarka Takacs e della britannica Imani Lansiquot.
Takacs corre in 10.93 e Lansiquot in 10.99, ma entrambe le prestazioni arrivano con un vento a favore di +3.2, superiore al limite consentito per l’omologazione dei risultati.
La prima mattinata degli Europei continua con gli altri azzurri attesi in gara, mentre Pernici, Lazzaro e Hooper possono già prepararsi per i prossimi turni.
Europei di Birmingham in diretta tv
La manifestazione è trasmessa integralmente sui canali Rai, Sky Sport ed Eurosport, con la copertura delle sessioni diurne e serali della rassegna continentale.