Tricolori pista, Fiorin e Galli campioni d’Italia nella Madison finale: i risultati

Fiorin e Galli trionfano ai Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su Pista: i Tricolori vinti e cosa è successo nelle ultime ore

Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti di Ciclismo su Pista, disputati al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, con una giornata ricca di emozioni e tricolori. La gara simbolo, la Madison Elite maschile, ha incoronato campioni d’Italia la coppia formata da Matteo Fiorin e Niccolò Galli, autori di una prova spettacolare e tatticamente perfetta.

Sul secondo gradino del podio sono saliti Francesco Lamon e Michele Scartezzini, mentre il duo Renato Favero ed Etienne Grimod ha completato il podio. Non si è invece disputata la prova femminile Elite di questa specialità.

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Nell’inseguimento individuale Donne Elite, grande prestazione dell’inossidabile Vittoria Bussi del Team Essere, che ha dominato la competizione fermando il cronometro a 4’55″375, precedendo Linda Sanarini delle Fiamme Azzurre e Matilde Vitillo. Tra gli uomini, il titolo è andato a Renato Favero, capace di chiudere in 4’20″871 davanti a Etienne Grimod e Francesco Matteoli.

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I risultati dei Campionati Italiani Assoluti di ciclismo su pista

La mattinata aveva già assegnato i titoli del chilometro da fermo. Tra gli Elite maschili, vittoria per Matteo Bianchi dell’Esercito, mentre tra le donne ha trionfato una straordinaria Miriam Vece delle Fiamme Oro.

Ottimo spazio anche alle categorie Junior, con le coppie venete e lombarde in evidenza nella Madison, e successi individuali per Ruben Ferrari e Maria Acuti nell’inseguimento, oltre ai tricolori nel chilometro da fermo conquistati da Alberto Veglia e Sara Peruta. Un’edizione che conferma la straordinaria profondità del movimento ciclistico su pista azzurro.

Ricordiamo che molte delle competizioni sono state visibili su Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Channels e Samsung TV Plus.