Europei acquatici Parigi 2026, Italia a quota 32 medaglie: 10 ori, 9 argenti e 13 bronzi

Il bilancio azzurro aggiornato alle ore 10.00 di venerdì 14 agosto comprende 32 podi complessivi. Tra gli ultimi ori quelli di Martinenghi, Quadarella e Sara Curtis, primatista mondiale nei 50 dorso.
Sale a 32 medaglie il bottino dell’Italia ai Campionati Europei delle discipline acquatiche di Parigi 2026. Il bilancio aggiornato alle ore 10.00 di venerdì 14 agosto vede gli azzurri a quota 10 ori, 9 argenti e 13 bronzi.
Un medagliere costruito attraverso le diverse specialità della rassegna continentale, dai tuffi al nuoto artistico, passando per fondo, grandi altezze e nuoto in vasca. Tra gli ultimi successi spiccano quelli di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, Simona Quadarella negli 800 stile libero e Sara Curtis nei 50 dorso, quest’ultima con il nuovo record mondiale di 26″56.
Europei Parigi 2026, i 10 ori dell’Italia
31 luglio – Team event tuffi
Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sarah Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra – 410.60 punti
2 agosto – Sincro misto 3 metri
Chiara Pellacani e Matteo Santoro – 305.85 punti
2 agosto – Trampolino 1 metro
Chiara Pellacani – 298.90 punti
4 agosto – Trampolino 3 metri
Chiara Pellacani – 358.05 punti
6 agosto – Sincro trampolino 3 metri
Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini – 308.07 punti
4 agosto – 10 km fondo
Ginevra Taddeucci – 2h07’49″9
5 agosto – 5 km fondo
Ginevra Taddeucci – 1h02’31″2
11 agosto – 100 rana
Nicolò Martinenghi – 58″58
11 agosto – 800 stile libero
Simona Quadarella – 8’15″55
13 agosto – 50 dorso
Sara Curtis – 26″56, record mondiale
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
I 9 argenti azzurri
31 luglio – Solo tecnico nuoto artistico
Filippo Pelati – 241.7008 punti
3 agosto – Solo libero nuoto artistico
Filippo Pelati – 252.8713 punti
2 agosto – Duo misto tecnico nuoto artistico
Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati – 229.0092 punti
4 agosto – Sincro piattaforma
Simone Conte e Raffaele Pelligra – 416.46 punti
8 agosto – Staffetta mista 4×1500 fondo
Italia – 1h03’41″3
Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri
8 agosto – Grandi altezze 20 metri femminili
Elisa Cosetti – 297.20 punti
8 agosto – Grandi altezze 20 metri maschili
Andrea Barnaba – 386 punti
10 agosto – 400 misti
Alberto Razzetti – 4’10″40
12 agosto – 4×100 stile libero femminile
Italia – 3’33″19, record italiano
Emma Virginia Menicucci 53″85, Sara Curtis 52″29, Chiara Tarantino 53″68, Alessandra Mao 53″37
I 13 bronzi dell’Italia
1 agosto – Duo misto libero nuoto artistico
Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati – 255.1641 punti
3 agosto – Squadra libera nuoto artistico
Italia – 256.1558 punti
Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice
4 agosto – Squadra tecnica nuoto artistico
Italia – 284.6725 punti
Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice
5 agosto – Acrobatic routine nuoto artistico
Italia – 219.2545 punti
Beatrice Andina, Valentina Bisi, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice
3 agosto – Sincro trampolino 3 metri
Stefano Belotti e Matteo Santoro – 386.07 punti
4 agosto – 10 km fondo
Linda Caponi – 2h08’03″4
5 agosto – 5 km fondo maschile
Gregorio Paltrinieri – 55’44″7
5 agosto – 5 km fondo femminile
Barbara Pozzobon – 1h02’35″1
7 agosto – 3 km knockout sprint
Ginevra Taddeucci
11 agosto – 100 stile libero
Sara Curtis – 52″72
11 agosto – 100 rana
Simone Cerasuolo – 58″90
12 agosto – 200 dorso
Thomas Ceccon – 1’53″96, record italiano
12 agosto – 100 rana
Benedetta Pilato – 1’05″89
Il conto provvisorio dell’Italia a Parigi è dunque di 32 medaglie complessive, con dieci successi, nove secondi posti e tredici bronzi conquistati fino alla mattinata del 14 agosto.