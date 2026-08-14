Europei atletica Birmingham 2026, Arese conquista la finale dei 1500: eliminato Bussotti

Il primatista italiano chiude quinto la propria semifinale in 3:41.94 e centra l’ultimo atto con l’undicesimo tempo complessivo. Fuori invece Joao Bussotti, undicesimo nella prima batteria.
Pietro Arese conquista la finale dei 1500 metri agli Europei di atletica di Birmingham 2026. All’Alexander Stadium il mezzofondista piemontese supera un turno tutt’altro che semplice e ottiene il pass per l’ultimo atto, in programma nella serata di sabato 15 agosto.
Il primatista italiano della distanza e bronzo europeo in carica chiude la propria semifinale al quinto posto in 3:41.94, risultato che gli vale l’undicesimo tempo complessivo tra i qualificati. Si ferma invece il percorso di Joao Bussotti, eliminato nella prima serie.
Arese gestisce una gara tattica e vola in finale
Arese affronta la seconda semifinale con attenzione, mantenendosi per gran parte della prova nelle prime cinque-sei posizioni senza esporsi eccessivamente.
La gara procede a ritmo contenuto per circa 700 metri, prima di cambiare completamente volto nei due giri conclusivi. Il gruppo accelera e la lotta per le prime sei posizioni, le uniche che garantiscono la qualificazione senza possibilità di ripescaggio, diventa particolarmente serrata.
L’azzurro riesce a restare agganciato ai migliori e nella volata finale difende la quinta posizione con 3:41.94, assicurandosi così un posto nella finale continentale.
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Bussotti fuori nella prima semifinale
Non riesce invece a superare il turno Joao Bussotti. L’azzurro corre nella prima semifinale, caratterizzata da un ritmo più elevato rispetto alla seconda, ma non trova la risposta necessaria quando i migliori aumentano l’andatura.
Bussotti conclude all’undicesimo posto in 3:39.01 e viene eliminato.
Doppio successo britannico nelle semifinali
La Gran Bretagna chiude al comando entrambe le batterie. Nella prima si impone Jake Heyward in 3:35.49, davanti al portoghese campione mondiale in carica Isaac Nader, secondo in 3:35.67.
Nella seconda semifinale il successo va invece a Jake Wightman, primo in 3:41.57.
Arese potrà dunque giocarsi una medaglia nella finale di sabato, dopo aver superato con una prova tatticamente solida uno dei passaggi più insidiosi del programma dei 1500 metri.