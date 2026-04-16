D’Ambrosio si prende Riccione: Curtis conferma il suo momento d’oro, Barbotti irrompe tra i grandi

La terza giornata degli Assoluti primaverili di Riccione ha confermato un dato chiaro: il nuoto azzurro sta vivendo una fase di ricambio vivissima, con giorni già capi di incidere ad altissimo livello. A prendersi la copertina è stato Carlos D’Ambrosio, vincitore dei 100 stile libero in 47″83, davanti ad Alessandro Miressi e Lorenzo Zazzeri, in una finale che valeva anche indicazioni pesanti in chiave internazionale. Nello stesso pomeriggio sono arrivati anche il nuovo acuto di Sara Curtis e l’esplosione di Jacopo Barbotti nei 200 misti.

D’Ambrosio firma la gara regina, Curtis concede il big

Il successo di D’Ambrosio nei 100 stile è stato il punto più pesante della giornata: il talento classe 2007 ha controllato la finale e ha toccato per primo, centrando anche il pass per Parigi. Alle sue spalle Miressi ha chiuso in 48″53.

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In campo femminile Sara Curtis ha confermato il suo eccellente stato di forma vincendo i 100 stile libero in 52″40 davanti a Emma Virginia Menicucci, seconda in 53″75, e Chiara Tarantino, terza in 54″30. Per la piemontese è arrivato così il bis dopo il record italiano firmato nei 50 dorso il giorno precedente.

Barbotti sorpresa vera: record cadetti e qualificazione

La novità più intrigante, però, risponde al nome di Jacopo Barbotti. I giovane azzurro ha vinto in rimonta i 200 misti con 1’57″75, firmando il record italiano cadetti e ottenendo il tempo di qualificazione per Parigi.

Dietro di lui Alberto Razzetti ha chiuso in 1’57″76, centrando a sua volta lo standard per gli Europei, mentre Simone Spediacci è arrivato terzo. È il tipo di segnale che cambia il peso di una giornata: non solo conferme, ma anche un nome nuovo da seguire molto da vicino.