Nuoto: tris di Razzetti a Baku, Kornev e Steenbergen dominano in vasca

La prima tappa della Coppa del Mondo a Baku va in archivio con un bilancio positivo per i colori azzurri. Alberto Razzetti si conferma tra i protagonisti assoluti conquistando un altro bronzo.

Razzetti non delude nei misti, Mora fuori dai giochi

Ancora Razzetti. L’ultima giornata nella piscina dell’Azerbaijan vede il ligure salire sul terzo gradino del podio nei 400 misti. Il cronometro si ferma sul 4’01″25, un risultato che gli regala la terza medaglia del fine settimana. La gara viene vinta dallo statunitense Carson Foster con un 3’57″23 inavvicinabile, seguito dal russo Ilia Borodin in 3’59″05. Razzetti imposta una frazione solida, recupera terreno nella seconda metà e respinge la rimonta del giapponese So Ogata.

Per il resto della spedizione, il bilancio dell’ultima sessione è avaro di soddisfazioni. Lorenzo Mora saluta la competizione al mattino, eliminato nelle batterie dei 100 dorso, vinti poi dal sudafricano Pieter Coetze con il record continentale di 49″11. Stessa sorte tocca a Ludovico Blu Art Viberti, fuori nei 200 rana maschili, specialità in cui trionfa lo statunitense Luke Barr in 2’01″73 dopo un serrato testa a testa con l’olandese Caspar Corbeau.

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Yu Yiting stupisce tutti, conferme per Kornev e Steenbergen

Spettacolo tra i big, con i grandi nomi internazionali che rispettano le attese in vasca. Il russo Egor Kornev vince agevolmente i 50 farfalla in 21″64 staccando nettamente tutti fin dai primi metri. Altrettanto netta è l’affermazione dell’olandese Marrit Steenbergen, che fa il vuoto nei 100 stile libero femminili trionfando in 50″78, piazzandosi poi seconda nei 200 misti. Proprio in quest’ultima gara lo spettacolo porta la firma della cinese Yu Yiting: l’atleta di 13 anni domina dall’inizio alla fine e stabilisce il primato asiatico in 2’02″80. Gli Stati Uniti esultano nei 200 stile libero con Shaine Casas, unico nuotatore a scendere sotto l’1’42” chiudendo in 1’41″50. Tra le donne spiccano i successi della belga Roos Vanotterdijk nei 100 farfalla in 55″29, di Florine Gaspard nei 50 rana al fotofinish in 29″75 e di Anna Peplowski, protagonista di una clamorosa rimonta nei 200 dorso vinti in 2’02″34.

Ora il circuito internazionale si prepara a fare tappa a Tashkent, in Uzbekistanper i prossimi impegni.