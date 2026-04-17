Curtis ancora da record agli Assoluti: 24″29 nei 50 sl, terza prestazione mondiale e migliore europea dell’anno

La 19enne di Savigliano firma il secondo primato italiano in quattro giorni a Riccione, dopo quello nei 50 dorso di martedì. Cancellato il 24″41 siglato ai Mondiali di Singapore: “Voglio onorare questi Assoluti per essere protagonista in estate”

Non smette di stupire Sara Curtis. La velocista piemontese ha scritto ancora una volta il proprio nome nel libro dei record italiani, stavolta nei 50 stile libero: 24″29, la terza prestazione mondiale dell’anno e la migliore europea, cancellando il 24″41 che lei stessa aveva siglato ai Mondiali di Singapore lo scorso agosto.

Il secondo record in quattro giorni

È un’escalation difficile da contenere quella della 19enne di Savigliano — tesserata per l’Esercito e il CS Roero, allenata alla Virginia University — che mercoledì aveva già abbattuto il primato nei 50 dorso e ieri sera aveva vinto i 100 stile libero. Tre prestazioni di assoluto livello in quattro giorni: il segnale di una campionessa che migliora turno dopo turno, gara dopo gara, con la capacità di alzare l’asticella ogni volta che scende in acqua.

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Le sue parole: “Voglio onorare questi Assoluti”

Curtis non nasconde la soddisfazione: “Felicissima oggi. Sapevo che i 50 mi sarebbero venuti bene. Ieri ero un po’ contrariata, perché avrei voluto fare il tempo anche nei 100 stile libero: ma va benissimo così. Voglio onorare fino alla fine questi Assoluti, per essere poi protagonista quest’estate.”

Le inseguitrici

Alle spalle della Curtis, a conferma della profondità della velocità azzurra, Agata Maria Ambler (Team Veneto) si è piazzata seconda in 25″09 ed Elena Capretta (Fiamme Oro/CC Aniene) terza in 25″15. Non molla la capitana azzurra Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), quarta in 25″21.

Le finali della quarta giornata degli Assoluti Unipol sono in programma oggi alle 17:15 in diretta su RaiSport HD con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e il commento tecnico di Luca Sacchi. Zona mista a cura di Elisabetta Caporale.