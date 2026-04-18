Assoluti Unipol, Bottazzo e Cerasuolo sugli scudi: oggi le finali, attesa per Paltrinieri

Ultima giornata di batterie a Riccione: spettacolo nei 50 rana, Quadarella a caccia del tris e riflettori sul ritorno in vasca del campione olimpico.
Grande spettacolo nelle batterie dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione. In palio gli ultimi titoli italiani e i pass per i prossimi Europei, con le finali in programma oggi alle 18 in diretta su Rai Sport HD con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e il commento tecnico di Luca Sacchi.
Tra i protagonisti della mattinata brillano Anita Bottazzo e Simone Cerasuolo, i più veloci nelle batterie dei 50 rana, distanza che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore centralità anche in chiave olimpica.
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50 rana, sfida apertissima
Nella prova femminile Bottazzo guida il gruppo con il tempo di 30”34, seguita dalla primatista italiana Benedetta Pilato, che chiude in 30”68. Ottima prova anche per Irene Mati, capace di scendere per la prima volta sotto i 31 secondi (30”87). In finale anche Lisa Angiolini, già vincitrice nei 100 e 200 rana.
Tra gli uomini guida Cerasuolo, campione del mondo in carica, che nuota in 27”00 precedendo Flavio Mangiamele e Federico Poggio, entrambi accreditati di 27”14.
Quadarella punta alla tripletta
Nei 400 stile libero continua il dominio di Simona Quadarella, già vincitrice negli 800 e 1500 sl, che ottiene il miglior crono in 4’11”39 confermando un eccellente stato di forma. Alle sue spalle Bianca Nannucci ed Emma Vittoria Giannelli.
Misti e dorso, finale aperta
Nei 400 misti il miglior tempo è di Emanuele Potenza in 4’19”24, mentre Alberto Razzetti resta fuori dalla finale. Nei 200 dorso femminili sorpresa Alessia Bianchi, prima in 2’12”47 davanti a Federica Toma ed Erika Gaetani.
Attesa per Paltrinieri nei 1500 stile libero
Grande attenzione anche per il ritorno in gara di Gregorio Paltrinieri, argento olimpico a Parigi, impegnato nella serie veloce dei 1500 stile libero, una delle gare più attese dell’intera manifestazione.
Le finali definiranno anche i criteri di qualificazione per i prossimi Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto, rendendo decisiva ogni gara di questo intenso weekend tricolore.