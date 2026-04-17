Assoluti Unipol di nuoto, Razzetti e Toma protagonisti nelle batterie

Grande spettacolo allo Stadio del Nuoto di Riccione nella quarta giornata: appuntamento alle 17.15 in diretta tv.

Entrano nel vivo gli Campionati Italiani Assoluti Unipol di nuoto allo Stadio del Nuoto di Riccione, con le batterie della quarta giornata che regalano subito prestazioni di alto livello.

In evidenza nei 100 farfalla maschili Alberto Razzetti, autore del miglior tempo in 52”01. Il ligure, già vincitore nella doppia distanza e qualificato nei 200 misti, conferma l’ottimo stato di forma con una prova solida e ben distribuita tra passaggio e ritorno.

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Buone indicazioni anche dai 100 dorso femminili, dove si mette in luce Federica Toma, prima in 1’01”80, appena due centesimi davanti alla sorprendente Aurora Velati, al personale in 1’01”82.

La giornata propone numeri importanti: 687 atleti in gara (372 uomini e 315 donne), in rappresentanza di 164 società, con un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette.

Finali in diretta tv

Le finali sono in programma oggi alle 17.15, in diretta su RaiSport + HD, con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e il commento tecnico di Luca Sacchi. Gli aggiornamenti dalla zona mista sono affidati a Elisabetta Caporale.

Gare della quarta giornata

Tra le prove più attese:

100 farfalla maschili

100 dorso femminili

200 dorso maschili

200 farfalla femminili

200 rana maschili

50 stile libero femminili

200 stile libero maschili

Gli Assoluti rappresentano un passaggio fondamentale in vista degli Europei di Parigi 2026, in programma dal 10 al 16 agosto. La manifestazione assegna infatti pass diretti per la rassegna continentale, oltre a contribuire alla definizione delle staffette azzurre.

Le batterie hanno confermato l’elevato livello tecnico della competizione, con diversi atleti pronti a giocarsi nelle finali non solo il titolo italiano, ma anche l’accesso alle principali competizioni internazionali della stagione.