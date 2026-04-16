Assoluti Unipol, Curtis, Gastaldi e D’Ambrosio guidano le batterie. Finali dalle 18

Terza sessione mattutina allo Stadio del Nuoto di Riccione: protagonisti Curtis nei 100 stile libero, Gastaldi nei 200 misti e D’Ambrosio nei 100 stile libero maschili. In serata le finali in diretta su RaiSport.

Proseguono allo Stadio del Nuoto di Riccione i Campionati Italiani Assoluti primaverili Unipol di nuoto, con la terza sessione di batterie che conferma lo stato di forma di molti protagonisti già brillanti nella giornata precedente. Dopo il mercoledì caratterizzato dai record italiani di Sara Curtis nei 50 dorso e di Lisa Angiolini nei 200 rana, anche la mattinata del 16 aprile ha offerto spunti tecnici rilevanti in vista delle finali previste dalle ore 18.

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Gastaldi davanti nei 200 misti

Nei 200 misti femminili il miglior tempo è di Anita Gastaldi, che dopo il successo nei 100 farfalla conferma la propria solidità chiudendo in 2’14”49, dimostrando margine rispetto alle avversarie. Sotto i 2’15 anche Chiara Della Corte in 2’14”71, mentre Anna Pirovano ferma il cronometro a 2’15”10 precedendo la primatista italiana Sara Franceschi, quarta in 2’15”26.

Tra gli uomini il miglior crono è di Jacopo Barbotti, che scende per la prima volta sotto i due minuti con 1’59”50, davanti a Simone Spediacci in 1’59”64. Alberto Razzetti, primatista italiano, ottiene il quarto tempo con un controllato 2’01”59.

Curtis domina nei 100 stile libero

Ancora protagonista Sara Curtis che guida le batterie dei 100 stile libero in 53”60, a meno di sei decimi dal record italiano di 53”01 stabilito proprio a Riccione nel 2025. Ottima anche Emma Virginia Menicucci, seconda in 54”05 con il proprio personale.

In campo maschile il miglior tempo è di Carlos D’Ambrosio, che nuota in 48”80 precedendo di sette centesimi Alessandro Miressi, secondo in 48”87. Terzo Lorenzo Zazzeri in 49”02, seguito da Leonardo Deplano in 49”08. Tra le sorprese della mattinata anche Lorenzo Ballarati, autore del sesto tempo in 49”16.

Numeri e copertura televisiva

La manifestazione vede la partecipazione complessiva di 687 atleti in rappresentanza di 164 società, con 1427 presenze gara e 109 staffette. Tra i protagonisti attesi anche gli olimpionici Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri, oltre alle plurimedagliate internazionali Simona Quadarella e Sara Curtis. Assente per infortunio Nicolò Martinenghi.

Le finali saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi, mentre la zona mista sarà curata da Elisabetta Caporale.

Obiettivo Europei di Parigi

I risultati degli Assoluti Unipol rappresentano un passaggio chiave nel percorso di qualificazione ai Campionati Europei di Parigi, in programma dal 10 al 16 agosto 2026. La qualificazione diretta sarà garantita ai vincitori delle singole gare, con ulteriori possibilità legate al raggiungimento dei tempi limite nelle finali A e al Trofeo Settecolli di Roma (26-28 giugno 2026).