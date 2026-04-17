Assoluti Riccione: super Del Signore, delude Ceccon. Tutti i risultati

Gli Assoluti di Riccione sono arrivati alla penultima giornata: ottima prestazione di Razzetti, poi anche di Del Signore. Delude Ceccon

Lo spettacolo e le emozioni degli Assoluti che si stanno svolgendo a Riccione stanno catturando l’attenzione degli appassionati negli ultimi giorni. Oltre a una grande Sara Curtis che ha rubato la scena, ci sono tanti atleti che stanno dimostrando il loro valore.

Partiamo da Alberto Razzetti, protagonista nei 100 farfalla con il tempo di 51″91, riuscendo a limare il proprio personale. Il nuotatore è stato bravo a recuperare dopo un primo errore e a vincere in rimonta. A completare il podio Francesco Ceolin, secondo in 52″00, e Michele Busa terzo in 52″04.

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Passiamo, invece, ai 100 dorso femminili dove si è fatta largo un’ottima Federica Toma, che in 1’00″59 ha raggiunto il successo. Sul podio Francesca Pasquino (1’00″89) e Aurora Velati (1’01″34).

I 200 dorso maschili da Del Signore a Ceccon

I 200 dorso maschili sono stati davvero emozionanti. Il talento Daniele Del Signore a sorpresa ha superato tutti con un gran 1’56″89 e per la prima volta sotto l’1’57 in carriera. È arrivato davanti a Matteo Venini (1’57″00, personale) e un Thomas Ceccon in difficoltà (1’57″19), che non è al top e ha sbagliato anche strategia di gara.

Nei 200 farfalla femminili, Paola Borrelli – con il suo 2’07″47 – si è presa titolo, pass europeo e migliore prestazione italiana, a due centesimi dal precedente limite. Alle sue spalle Sofia Sartori (2’10″14) e Giada Alzetta (2’11″24).

Nessuna sorpresa nei 200 rana, con Christian Mantegazza che ha in 2’10″03, davanti ad Andrea Prapugicu (2’11″68) e a Alessandro Fusco (2’12″21). I 200 stile libero maschili hanno visto l’affermazione di Carlos D’Ambrosio in 1’45″77, vicino al record italiano (1’45″15). Alle sue spalle, Jacopo Barbotti in 1’47″27, e Alessandro Ragaini, terzo in 1’47″61.